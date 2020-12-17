شاهد: "الشرطة" بغزة تنتشر بشوارع القطاع لتسهيل حركة المواطنين ومنع الازدحام





يأتي ذلك، قبيل بدء الإغلاق الكامل، في قطاع غزة، الذي يمتد حتى صباح الأحد المقبل.













رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم الخميس، صوراً تظهر انتشار الأجهزة الشرطية والأمنية، مساء اليوم الخميس؛ من أجل تسهيل حركة المواطنين، ومنع الازدحام.