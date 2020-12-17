شاهد: "الشرطة" بغزة تنتشر بشوارع القطاع لتسهيل حركة المواطنين ومنع الازدحام
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم الخميس، صوراً تظهر انتشار الأجهزة الشرطية والأمنية، مساء اليوم الخميس؛ من أجل تسهيل حركة المواطنين، ومنع الازدحام.
نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم الخميس، صوراً تظهر انتشار الأجهزة الشرطية والأمنية، مساء اليوم الخميس؛ من أجل تسهيل حركة المواطنين، ومنع الازدحام.
يأتي ذلك، قبيل بدء الإغلاق الكامل، في قطاع غزة، الذي يمتد حتى صباح الأحد المقبل.
التعليقات