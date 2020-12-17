الاحتلال يفرج عن الطالب الجامعي أحمد فرح بعد 10 شهور من الاعتقال





رام الله - دنيا الوطنأفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، عن الأسير الطالب في جامعة بيرزيت احمد فرح بعد اعتقال استمر بحقه قرابة 10 شهور.وكان في استقبال المحرر فرح العشرات من أفراد عائلته ونشطاء الكتلة الإسلامية حيث رفعت الرايات الخضراء وردد المشاركون الشعارات الوطنية والهتافات الحماسية.وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الشاب فرح سكرتير لجنة العلاقات العامة في مجلس اتحاد الطلبة، مطلع شهر مارس من هذا ضمن حملة اعتقالات ضد طلاب جامعة بيرزيت، والذي اعتقل مع عدد من الطلبة بعد مداهمة قوات خاصة للاحتلال السكن الجامعي للطلاب ونقل إلى سجن عوفر.وبعد ثلاثة أسابيع من اعتقاله أصدرت محكمة عوفر العسكرية، قرار اعتقال إداري لمدة 6 شهور، بتوصية من المخابرات بحجة وجود ملف سرى له، علماً بأنه اعتقل سابقاً وأمضى شهور في السجون بتهمة العمل الطلابي بالكتلة الإسلامية.وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي استهداف الحركة الطلابية في الجامعات الفلسطينية في الضفة المحتلة، وفي مقدمتها الكتلة الإسلامية والتي شهدت الفترة الماضية ملاحقة أبنائها واعتقالهم وتهديدهم من المشاركة في أية نشاطات طلابية.وبعد اعتقال العديد من نشطاء الكتلة الإسلامية في جامعات الضفة الغربية منذ بداية العام إلى الآن، تلجأ مخابرات الاحتلال لأسلوب رخيص في ملاحقة أبناء الكتلة الإسلامية ونشطائها.وأرسل ضابط المخابرات الإسرائيلي في منطقة نابلس رسالة بصيغة تهديد لعدد من طلبة النجاح يطالبهم بعدم المشاركة في نشاطات الكتلة الإسلامية، مدعيا أن ذلك سيؤثر على دراستهم، ومستخدما لغة عامية لمخاطبتهم.