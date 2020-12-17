الولايات المتحدة تستعد لترخيص لقاح "موديرنا" ضد فيروس (كورونا)





وسيؤكد حوالى 20 خبيرا خلال تصويت بأن منافع هذا اللقاح أهم من مخاطره لدى الراشدين الذين تفوق أعمارهم عن 18 عاما (16 عاما لفايزر).



والقرار الذي سيصدر مؤكد بعد أن اعتبرت وكالة الدواء والغذاء الأميركية اللقاح آمنا وفعالا في ملخص البيانات الذي نشر في وقت سابق من هذا الأسبوع، بعد أسبوعين تقريبا على تقديم طلب الترخيص الطارئ.



وأكد التحليل الذي نشر أن اللقاح فعال بنسبة 94,1%. ومن أصل 30400 مشارك في التجارب السريرية، أصيب 196 بكوفيد-19 بينهم 185 تلقوا الدواء الوهمي و11 اللقاح (حتى 21 تشرين الثاني/نوفمبر).



رام الله - دنيا الوطنبعد أسبوع على التوصية بترخيص أول لقاح ضد (كوفيد-19)، تجتمع لجنة خبراء أميركيين مجددا اليوم الخميس، لتقييم اللقاح الذي أعدته شركة "موديرنا" الأميركية مع ترقب وصول أولى الجرعات اعتبارا من الأسبوع المقبل.وما لم تحدث مفاجأة، يتوقع أن تعطي الوكالة الأميركية للأدوية الضوء الأخضر للقاح "موديرنا" بعد هذا الاجتماع، مبدئيا الجمعة كما حصل مع لقاح "فايزر بايونتيك"، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).وقد يتوفر للولايات المتحدة التي تسجل حاليا ارتفاعا كبيرا في عدد الحالات، لقاحان اعتبارا من الأسبوع المقبل وستتمكن بالتالي من تسريع حملة التلقيح الكبرى التي بدأت الإثنين. وستكون أول بلد يطرح لقاح "موديرنا" في الأسواق.وسينقل اجتماع هذه اللجنة الاستشارية كما تم قبل أسبوع، مباشرة على الانترنت، في عملية عالية الشفافية غير مسبوقة في العالم.