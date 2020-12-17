دولي

تركيا: تسجيل حصيلة يومية قياسية جديدة بوفيات فيروس (كورونا)

تركيا: تسجيل حصيلة يومية قياسية جديدة بوفيات فيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت تركيا اليوم الخميس، تسجيل حصيلة يومية قياسية جديدة بوفيات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).

يأتي ذلك بعدما أظهرت بيانات وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 243 وفاة خلال 24 ساعة الماضية، لترتفع في المجمل إلى 17364 حالة.

وسجلت تركيا أيضا 27515 إصابة جديدة بالفيروس في اليوم الماضي، من بينها حالات لا تظهر عليها الأعراض، بانخفاض تجاوز الألفي حالة عن اليوم السابق.

وظلت تركيا لأربعة أشهر تسجل الحالات التي تظهر عليها الأعراض فقط، لكنها منذ 25 نوفمبر بدأت تسجل جميع الحالات.

وسجلت تركيا إجمالا مليون و955680 إصابة بفيروس (كورونا) منذ بداية الجائحة في آذار/مارس.

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