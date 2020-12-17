دولي

"شينخوا": الصين تستعد لإنتاج كميات كبيرة من لقاحات (كورونا)

"شينخوا": الصين تستعد لإنتاج كميات كبيرة من لقاحات (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
دخل تطوير لقاح (كوفيد-19) في الصين "السباق النهائي"، مع استعدادها لإنتاج اللقاح بكميات كبيرة، وفقا لمسؤول من لجنة الصحة الوطنية.

وقال تشنغ تشونغ وي، مسؤول من لجنة الصحة الوطنية، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، اليوم الخميس، إن تقييم اللقاح يستلزم عددا من المؤشرات الشاملة، من أهمها السلامة والفعالية وسهولة الحصول عليه والقدرة على تحمل التكاليف.

واعتمدت الصين خمسة مناهج تكنولوجية في تطوير لقاحات (كوفيد-19)، مع خضوع 15 لقاحًا لمرحلة التجارب السريرية، من بينها خمسة تخضع للتجارب السريرية في المرحلة الثالثة.

وقال تشنغ: إن الصين تعمل بشكل علمي ودقيق على تعزيز التجارب السريرية في المرحلة الثالثة للقاحات (كوفيد-19) وإجراء المراجعة والاعتماد وفقًا للقوانين واللوائح والمعايير الفنية المتفق عليها دوليا، لضمان أن اللقاحات آمنة وفعالة ويمكن أن تصمد أمام اختبار الزمن.

وأضاف: أنه نظرا للسيطرة الفعالة على المرض في الصين، لم تعد البلاد تواجه الظروف التي تتطلب إجراء التجارب السريرية في المرحلة الثالثة، وتتم في الخارج، الأمر الذي يخلق بعض المشقات والتحديات.

ومنحت الصين الاستخدام الطارئ للقاحات (كوفيد-19) في حزيران/يونيو الماضي.

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