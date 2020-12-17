الأردن: تسجيل انخفاض في عدد إصابات فيروس (كورونا)





يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 31 وفاة، و2221 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية.



وأوضحت الوزارة، في الموجز الإعلامي اليومي حول الفيروس، أن العدد الإجمالي للوفيات في المملكة بسبب الفيروس ارتفع إلى 3496، والإصابات إلى 269،806 منذ بدء الجائحة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة حاليّا 32.920 حالة.





رام الله - دنيا الوطنواصل الأردن اليوم الخميس، تسجيل انخفاض في عدد إصابات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).