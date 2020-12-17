إسرائيل: كابنيت (كورونا) يبحث احتمال فرض قيود بسبب ازدياد الإصابات





ووفق معطيات لمجلس الأمن القومي، ستصل أعداد الإصابات بالعدوى خلال الأيام القلائل المقبلة، إلى 2500 إصابة يومياً خلال فترة أسبوع واحد، وهو الحد الذي وضعه (كابينت) للجوء إلى اتباع إجراءات الضبط المحكم.





ومن بين هذه الإجراءات، شل الحركة التجارية وإغلاق بعض مؤسسات التعليم في المدن الحمراء والبرتقالية، وتقليص المواصلات العامة إلى ما نسبته 50%.



وطرأ ارتفاع طفيف على مؤشر تكاثر الوباء، حيث يبلغ 1.23%، وفي المجتمع العربي 1.05%، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).





رام الله - دنيا الوطنيعود كابيت (كورونا) في إسرائيل، إلى الاجتماع يوم الأحد القادم، لدراسة فرض قيود جديدة بسبب تصاعد المنحنى الوبائي.