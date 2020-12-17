الرئيس عباس يطمئن على صحة الرئيس الفرنسي ويتمنى له الشفاء

الرئيس عباس ونظيره الفرنسي ماكرون - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

بعث الرئيس محمود عباس، اليوم الخميس، برقية إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اطمأن فيها على صحته، عقب إعلان قصر الإليزيه عن إصابته بفيروس (كورونا).



وأعرب الرئيس عباس، في البرقية، عن تمنياته للرئيس ماكرون بدوام الصحة والعافية، ولشعب فرنسا الصديق بدوام السلامة والازدهار، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).