الخليل: لجان السلامة تغلق 40 منشأة غير ملتزمة

أشار منسق لجنة الصحة والسلامة العامة في المحافظة د. سليمان جرادات إلى أن لجان الصحة والسلامة العامة المختصة قامت بجولات ميدانية اليوم الخميس، في مدينة الخليل، دورا، شمال الخليل، يطا وضواحيها، السموع والظاهرية.



يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات محافظ الخليل اللواء جبرين البكري بخصوص الإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار فيروس (كورونا)، وحرصاً على سلامة وصحة المواطنين.



تم زيارة ومتابعة 173 منشأة صناعية وتجارية وخدماتية، حيث لمست اللجان التزام 119 منها بشروط السلامة العامة.



وأغلقت اللجان 40 منشأة غير ملتزمة، فيما وجهت اللجان التنبيه الشديد لـ 14 منشأة.



رام الله - دنيا الوطن