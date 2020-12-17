رئيس بلدية بيتونيا يُعلن تفعيل عمل لجان الطوارئ لمواجهة (كورونا) بالكامل

رئيس بلدية بيتونيا

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رام الله - دنيا الوطن

أكد رئيس بلدية بيتونيا ربحي دولة، واستجابةً لطلب رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية وبما يتناسب مع الإجراءات الحالية لمواجهة فيروس (كورونا)، إعادة تفعيل لجان الطوارئ في بلدية بيتونيا والمدينة ككل فوراً للعمل في المدينة بكامل طاقاتها خدمةً لأهالي المدينة.



وأضاف دولة في بيان صحفي، نلتزم بشكل كامل بكل ما جاء في بيان رئيس الوزراء بناء على تعليمات الرئيس محمود عباس، مؤكداً إعادة العمل بنظام الطوارئ بشكله الكامل كما كان مع بداية جائحة (كورونا) يعني التزامنا مواقعنا ليل نهار وفي أيام الإغلاق الكامل وما بعد الساعة السابعة لتلبية احتياجات المواطنين والعمل على مواجهة انتشار جائحة (كورونا).



وطالب دولة كافة المواطنين والمحال التجارية بالالتزام التام بالإجراءات الجديدة حفاظاً على أنفسهم وأحبائهم ومن اجل عدم تعريض أنفسهم للإجراءات القانونية الخاصة بحالة الطوارئ.