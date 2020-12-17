دولي

هولندا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس (كورونا)

هولندا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت هولندا اليوم الخميس، أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، منذ بدء الجائحة.

يأتي ذلك بعدما أعلنت السلطات في البلاد، تسجيل نحو 13000 إصابة جديدة بالفيروس، خلال 24 ساعة الماضية.

وتأتي هذهه الزيادة الحادة للإصابات، بعد أيام فقط من فرض إغلاق صارم لمدة خمسة أسابيع في البلاد.

وتوفي أكثر من 10000 شخص في هولندا، جراء إصابتهم بالفيروس.

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