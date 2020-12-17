بتصريحات لـ (الشرق الأوسط) السعودية.. غانتس: لن يكون سلام كامل وشامل من دون الفلسطينيين





وتابع: بأن القدس يجب أن تبقى موحدة، ولكنْ سيكون فيها مكان لعاصمة فلسطينية، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



وقال غانتس: إن "جنرالات إسرائيل هم أكثر من رأوا ويلات الحرب ولذلك فهم أكثر من يتوقون إلى السلام".



وكشف عن أنه كان قد زار كل الدول العربية بالخفاء، ضمن أداء مهمات عسكرية، مضيفا: "أرغب جداً في أن أزورها علنا بشكل رسمي وودّي وسلمي".





وأكد أنه "يؤمن بالمساواة الكاملة للمواطنين العرب ومشاركتهم في الحكم".



وأضاف في تصريحات لصحيفة (الشرق الأوسط): أن الفلسطينيين يستحقون كيانا يعيشون فيه بشكل مستقل، ويكون ذا امتداد جغرافي مناسب يجعله قابلا للحياة المريحة بلا عوائق وعراقيل.