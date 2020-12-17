بتصريحات لـ (الشرق الأوسط) السعودية.. غانتس: لن يكون سلام كامل وشامل من دون الفلسطينيين
رام الله - دنيا الوطن
رأى وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، أنه لن يكون هناك سلام كامل وشامل من دون الفلسطينيين.
رأى وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، أنه لن يكون هناك سلام كامل وشامل من دون الفلسطينيين.
وأضاف في تصريحات لصحيفة (الشرق الأوسط): أن الفلسطينيين يستحقون كيانا يعيشون فيه بشكل مستقل، ويكون ذا امتداد جغرافي مناسب يجعله قابلا للحياة المريحة بلا عوائق وعراقيل.
وتابع: بأن القدس يجب أن تبقى موحدة، ولكنْ سيكون فيها مكان لعاصمة فلسطينية، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).
وقال غانتس: إن "جنرالات إسرائيل هم أكثر من رأوا ويلات الحرب ولذلك فهم أكثر من يتوقون إلى السلام".
وكشف عن أنه كان قد زار كل الدول العربية بالخفاء، ضمن أداء مهمات عسكرية، مضيفا: "أرغب جداً في أن أزورها علنا بشكل رسمي وودّي وسلمي".
وقال غانتس: إن "جنرالات إسرائيل هم أكثر من رأوا ويلات الحرب ولذلك فهم أكثر من يتوقون إلى السلام".
وكشف عن أنه كان قد زار كل الدول العربية بالخفاء، ضمن أداء مهمات عسكرية، مضيفا: "أرغب جداً في أن أزورها علنا بشكل رسمي وودّي وسلمي".
وأكد أنه "يؤمن بالمساواة الكاملة للمواطنين العرب ومشاركتهم في الحكم".
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