وزارة الاتصالات تعتزم اتخاذ قرار بخصوص خط النفاذ وأسعار الاتصالات خلال أسبوعين

وأوضحت المصادر ذاتها في حديث خاص مع "دنيا الوطن"، أن قرار التخفيضات سيُعلن عنه خلال أسبوعين في أبعد مدى، مؤكدةً بدء سريانه مطلع عام 2021.





وأشارت هذه المصادر إلى أن القرار كان سيُعلن عنه مطلع الأسبوع الجاري، لكن حدثت بعض المعيقات الفنية.





وبيَّنت أن القرار جاء بعد دراسة مستفيضة من قِبل لجنة مختصين مُشكَلة من كافة الإدارات الفنية في الوزارة، لافتةً إلى أنه ينسجم مع إستراتيجية عملهم، وليس علاقة له من قريب أو بعيد بـ "الحملة الشعبية" ضد بعض شركات الاتصالات في قطاع غزة.







وبحسب المصادر فإن هناك لقاءات جرت خلال اليومين الماضيين مع شركات الاتصالات لوضعهم في صورة القرار، وتنظيم آلية الإعلان عنه.





وتابعت "من حق الشركات أن تُطلق حملات خاصة بها تنسجم مع قرار التخفيض، ونؤكد أن هناك بُشريات سارَّة للمواطنين تتعدى خط النفاذ، وأسعار الاتصالات".





وطبقاً للمصادر فإن الوزارة تُراعي مصلحة المواطن لاسيما في ظل جائحة (كورونا) وتبعاتها الاقتصادية، وتأخذ في الحسبان كذلك عدم تضرر الشركات المُقدِمة للخدمات.

علمت دنيا الوطن، من مصادر مطلعة، اليوم الخميس، أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تعتزم اتخاذ قرار يتضمن حزمة من التخفيضات، ستُعلنها كافة شركات الاتصالات الفلسطينية على خدماتها المُقدمة للجمهور في الضفة الغربية وقطاع غزة.