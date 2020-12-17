شؤون فلسطينية

شاهد: إغلاق المدارس.. اشتية يعلن عن قرارات جديدة لمواجهة تفشي فيروس (كورونا)

شاهد: إغلاق المدارس.. اشتية يعلن عن قرارات جديدة لمواجهة تفشي فيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدر رئيس الوزراء، د.محمد اشتية، اليوم الخميس، قرارات جديدة لمواجهة تفشي فيروس (كورونا) المستجد، في المحافظات الشمالية.

وقرر اشتية إغلاق جميع المدارس لكل المستويات، بدءاً من صباح يوم الأحد القادم، والتحول للتعليم عن بعد.

وفيما يلي القرارات التي أعلن عنها اشتية في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم:

1. يتم إغلاق جميع المدارس لكل المستويات سواء كانت مدارس حكومية أم أهلية أم خاصة، ابتداء من صباح يوم الأحد القادم، مع التحول إلى التعليم عن بعد حسب خطط وزارة التربية والتعليم المعدة مسبقا.

2. إغلاق جميع الجامعات والمعاهد بمختلف مستوياتها اغلاقا تاما، ابتداء من صباح الأحد القادم، والتحول بشكل كامل إلى برامجها المعدة في التعليم الإلكتروني مع السماح لبعض الإداريين بالوصول.

3. يمنع التنقل بين المحافظات منعا باتا إلا للطواقم الطبية وللبضائع الضرورية والمواد الغذائية، بما يشمل مدينة القدس.

4. تُغلق أي محافظة أو قرية أو مدينة أو مخيم، ترتفع فيه الإصابات وسوف نتابع ذلك بشكل يومي من خلال وزارة الصحة.

5. يمنع دخول أهلنا في أراضي الـ48 إلى المدن والمحافظات.

6. تمنع حركة العمال من وإلى الاراضي الفلسطينية ويطلب من جميع العمال المبيت في أماكن عملهم، وأجراء ما يلزم من فحوصات طبية. 

7. في ما يتعلق بالصلوات، في المساجد والكنائس، خارج أيام ومناطق الإغلاق سيكون هناك بروتوكول خاص في هذا الموضوع.

8. تمنع الحركة للمواطنين ولجميع وسائل النقل من الساعة 7 مساء ولغاية 6 صباحا من كل يوم ابتداء من اليوم الخميس. 

9. تمنع الحركة منعا باتا في جميع المحافظات أيام الجمعة والسبت ابتداء من يوم غد الجمعة، مع السماح بعمل الصيدليات والأفران فقط. 

10. تغلق جميع النوادي الرياضية وصالونات الحلاقة وأماكن الترفيه الداخلية والمطاعم والمقاهي (باستثناء خدمة التوصيل/ الديلفيري) ابتداء من مساء اليوم الخميس.

11. تقليص عمل الوزارات والمؤسسات الرسمية إلى مستوى حالة الطوارئ، إلى ما لا يزيد عن 30% من طاقتها البشرية. 

12. تعمل المؤسسات الأهلية والخاصة وفق حالة الطوارئ بما لا يزيد عن 30% من العاملين فيها. 

13. نطلب من الأخوة الأسرى المفرج عنهم الطلب من ذويهم عدم ترتيب مهرجانات استقبال وتأجيل الاحتفالات لحين تسمح الظروف بذلك. 

14. تعمل القطاعات الانتاجية بـ 50% من طاقتها لمنع الازدحام.

15. تعمل الأماكن التجارية خلال أيام العمل الاسبوعية وفق أشد إجراءات الوقاية من حيث التباعد ووضع الكمامات والتعقيم، تحت طائلة المسؤولية القانونية والعقوبات المالية. 

16. تُمنع الأعراس وبيوت العزاء وأي جمهرة في أي مكان كان منعا باتا، وتحت طائلة المسؤولية القانونية والعقوبات المالية.

17. تبقى الخدمات البلدية والطوارئ تعمل لخدمة المواطنين.

18. على مستشفيات القطاع الأهلي والخاص تخصيص اقسام لاستقبال مرضى كورونا.  

19. البنوك تعمل بوتيرة حالة الطوارئ ابتداء من يوم الأحد. 

20. المحاكم تعمل بوتيرة حالة الطوارئ وبحد أدنى من الحضور. 

21. بدء صرف ١٣ مليون دولار لتعويض العمال عن فترة الإغلاق القادمة، وصرف ما تبقى من مستحقات الموظفين العموميين قبل نهاية الشهر. 

22. يطلب من الشرطة والأجهزة الأمنية المراقبة المركزة على أماكن التجمع وأية أماكن مكتظة وإيقاع أغلظ العقوبات بما فيها المالية عليهم. 

23. أطلب من الأخوة المحافظين ولجان الطوارئ والبلديات في المحافظات تفعيل دورها الوطني والمساندة في حماية أرواح المواطنين. 

24. أطلب من الأخوة قيادة الأجهزة الأمنية إجراء كل ما يلزم لتنفيذ هذه القرارات بما فوضني به سيادة الرئيس. 

25. اتقدم بالتحية للكوادر الطبية والكوادر الأمنية عن كل جهد يبذلونه من أجل سلامة أهلنا ووطنا.

26. مدة هذه الإجراءات اسبوعين تبدأ من مساء اليوم الموافق 17/12/2020 وتنتهي صباح 2/1/2021.


 


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