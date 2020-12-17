تضم نحو 100 جهاز تنفس.. وصول قافلة مساعدات طبية من الإمارات لقطاع غزة

وصلت قافلة مساعدات طبية، قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر معبر رفح البري، إلى قطاع غزة، للمساعدة في مواجهة جائحة (كورونا).





وقال القيادي في التيار الإصلاحي الديمقراطي، المسؤول في لجنة تكافل، أشرف جمعة، خلال مؤتمر صحفي في معبر رفح عقب وصول القافلة: إن القافلة الإماراتية جاءت بتنسيق لجنة تكافل بعد مناشدات بضرورة توفير معدات طبية لمواجهة الوباء.



وشدد على أن الاحتياجات الطبية التي وصلت من الإمارات مهمة لغزة، معرباً عن شكره لدولة الإمارات على دعمها واستجابتها و"نتمنى استمرار القوافل لأهميتها؛ مثمنًا دور جهاز المخابرات العامة المصري لتسهيل وصولها".



وقال جمعة: غن هناك منحة من الهلال الأحمر الإماراتي لكتلة فتح تضم كراسٍ متحركة واحتياجات أخرى.





وأعلنت لجنة "تكافل"، بأن قافلة المساعدات الطبية الإماراتية لقطاع غزة، تضم نحو 100 جهاز تنفس صناعي.

رام الله - دنيا الوطن