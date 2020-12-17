"الصحة" بغزة تنعى الدكتور مجدي عياد الذي توفي جراء إصابته بفيروس (كورونا)





وأعربت الوزارة عن خالص التعازي والمواساة من عائلة الفقيد ومن الأسرة الطبية بوفاة الطبيب الخلوق د. مجدي عياد، الذي نستحضر سيرته الطيبة المعطاءة.





وأضافت: فالجميع يشهد له بالمثابرة والحرص على رعاية المرضى، وهذا الأثر الطيب الذي تركه د. عياد، سيبقى حاضراً في نفوس زملائه ولدى كل من عرفه، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.





رام الله - دنيا الوطننعت وزارة الصحة، بغزة، د.مجدي عياد أخصائي القلب بمجمع الشفاء الطبي، والذي توفي جراء إصابته بفيروس (كورونا).