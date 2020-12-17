فيديو: صحيفة تكشف عن "خلل خطير" في الجيش الإسرائيلي على حدود غزة







ووفق الصحيفة، فإن الجيش، قال إنه سيتم التحقيق في الأمر.







وأضافت: وجدنا ذخيرة للجيش، وجهازي تكنولوجيا لرصد مواقع إطلاق الصواريخ ووثائق سرية وكشوفات لمواقع تجمع القوات والاحتياط وترددات شبكة الاتصالات، ووثائق سرية وتعليمات عملياتية تخص عمليات التسلل والحوامات وغيرها، وموقع هبوط المروحيات القريبة.

وقالت الصحيفة: دخلنا في الشهر الماضي مرتين دون عائق وقمنا بتوثيق موقع عسكري "برج مراقبة" للجيش الإسرائيلي مهجورًا عند الحدود مع قطاع غزة، بمحاذاة موقع عسكري لحماس في القطاع.