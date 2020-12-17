ضهير يتحدث عن اللقاحات المضادة لفيروس (كورونا) وموعد وصولها فلسطين





وأضاف في تصريحات لإذاعة (الأقصى): بأن منظمة الصحة العالمية حتى اللحظة لم تصدر ترخيصاً واضحاً لأي من اللقاحات المطروحة في الأسواق، لكنها أوصت باستخدامها كاستخدام طوارئ لعدم مرورها في جميع مراحل الفحص والتدقيق النهائية المطلوبة.



وتابع ضهير: نتوقع توفير اللقاحات من منظمة الصحة العالمية خلال فترة لن تقل عن أربعة أشهر من الآن، أي خلال الربيع القادم.



وشدد على أنه لم يتم اختيار اللقاح الذي سيتم جلبه لفلسطين لعدة أسباب، أبرزها عدم توفير لقاح محدد في السوق متاح للشراء والبنية التحية التي يحتاجها من خلال سلسلة التبريد والتكلفة المادية.



وقال ضهير: إن هناك توجهاً من وزارة الصحة الفلسطينية بتوفير لقاح لـ50% من سكان فلسطين والشتات على نفقة السلطة الفلسطينية.



وأضاف نائب مدير عام الرعاية الأولية لشؤون الصحة العامة بوزارة الصحة: أن اللقاح يُمنع استخدامه للفئات العمرية أقل من (16 عامًا) وللسيدات الحوامل ومطروح لمنع إعطائه للمرضعات في السنة الأولى.



رام الله - دنيا الوطنأكد د. مجدي ظهير، نائب مدير عام الرعاية الأولية لشؤون الصحة العامة بوزارة الصحة، بغزة، أن الدراسات الأولى أثبتت أن لقاحات فيروس (كورونا) المصنعة والبالغ عددها حتى اللحظة خمسة لقاحات، آمنة على صحة الإنسان، ولا تسبب أعراضاً خطيرة وقادرة على تقوية المناعة بجسم الإنسان.