صور.. الحكومة توقع ثلاث اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي











رام الله - دنيا الوطنبرعاية وحضور رئيس الوزراء د. محمد اشتية، وقعت الحكومة ثلاث اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي، والنرويج، اليوم الخميس في مكتبه برام الله.الاتفاقية الأولى مقدمة من الاتحاد الأوربي وقعها وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، وممثل الاتحاد الأوربي لدى فلسطين سفن كوهن، بقيمة 10 مليون يورو لصالح صندوق تطوير واقراض البلديات لدعم مشاريع البنية التحتية من خلال البلديات في قطاع غزة.والاتفاقية الثانية مقدمة من النرويج، وقعتها وزيرة الصحة مي كيلة، وممثلة النرويج لدى فلسطين تورن فيست، ومدير منظمة الصحة العالمية في فلسطين جيرالد روكينش، بقيمة 1.3 مليون دولار لتمويل المعهد الوطني للصحة العامة وتعزيز دور وزارة الصحة.الاتفاقية الثالثة مقدمة من النرويج، وقعتها وزيرة الصحة مي كيلة وممثلة النرويج لدى فلسطين، الممثلة الخاصة لليونيسيف في فلسطين لوسيا المي، بقيمة 6.3 مليون دولار، لتعزيز صحة الطفولة المبكرة وحمايتها وتنميتها، والاستجابة لفيروس (كورونا) في فلسطين.وقال رئيس الوزراء: "توقيعنا اليوم لهذه الاتفاقيات تجعلنا نستكمل مبلغ 610 مليون دولار من المبالغ التي تم توقيع اتفاقيات بها في العام 2020. شاكرين المجتمع الدولي لوقفته مع فلسطين، ونقدر هذه المساعدات في ظروف صعبة. والعالم معنا ليس فقط من الناحية السياسية ولكن أيضا من الناحية المادية، أتقدم بجزيل الشكر من الاتحاد الأوربي لرفع المعاناة عن أهلنا ومساعدتهم حيث ما كانوا".واختتم اشتية: "نتقدم بجزيل الشكر لكل الذين وقفوا مع فلسطين من الناحية السياسية والمادية والمعنوية، ورغم هذه المساعدات يبقى هناك عجز بحوالي 730 مليون دولار للموازنة العامة، ولكن هذه الأموال مخصصة للمشاريع وليس لدعم الموازنة".