اشتية يحدد مفتاح حل أزمة قطاع غزة





جاء تصريح اشتية أثناء توقيع اتفاقيات لدعم البلديات ووزارة الصحة مع الاتحاد الأوربي، بقيمة 10 مليون يورو، والنرويج بقيمة 7.6 مليون دولار.



وأضاف: "بدون أدنى شك غزة عزيزة على قلوبنا، ونحن نبذل كل جهد ممكن من أجل مساعدة أهلنا في قطاع غزة، نحن نقدم ما قيمته 110 مليون دولار شهريا لقطاع غزة، سواء كان ذلك رواتب او غيره، و81 ألف عائلة فقيرة تتلقى مساعدات من الحكومة مما مجموعه 120 ألف عائلة".



وتابع رئيس الوزراء: "نعمل كل جهد في مشاريع البنية التحتية في قطاع غزة سواء كان ذلك في قطاع الصرف الصحي أو المياه أو الكهرباء أو شبكات الطرق، المشكلة في قطاع غزة ليست في البنية التحتية، المشكلة في الحصار الإسرائيلي المفروض على أهلنا هناك، ونسبة البطالة والفقر العاليتين".



واستدرك رئيس الوزراء: "الأساس أن نرفع المعاناة عن أهلنا في القطاع، ولذلك نعمل كل ما نستطيع من اجل ذلك، ومفتاح حل الأزمة في غزة، من جانبين، أن ترفع إسرائيل الحصار، وان نحتكم الى شعبنا بالانتخابات، كما أراد الرئيس محمود عباس ان تكون هناك انتخابات للمجلس التشريعي والرئاسة وللمجلس الوطني ونحن جاهزون لإنجاز ذلك".

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء د.محمد اشتية، اليوم الخميس: إن مفتاح حل الأزمة في غزة، رفع إسرائيل للحصار والاحتكام الى شعبنا بالانتخابات.