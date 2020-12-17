غازي حمد: نشكر الإمارات على استجابتها وتقديم قافلة المساعدات الطبية لقطاع غزة

أثناء إعداد القافلة الإماراتية

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رام الله - دنيا الوطن

علق، د.غازي حمد، وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، بغزة، اليوم الخميس، على وصول قافلة المساعدات الإماراتية إلى القطاع.



وأرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس الأربعاء، طائرة مساعدات طبية ثالثة، تحتوي على 14.4 طن من الإمدادات الطبية، وأجهزة الفحص إلى ﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰة.



ووفق ما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، فإن أكثر من 14 ألفاً من العاملين في مجال الرعاية الصحية، سيستفيدون من المساعدات، لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار فيروس (كورونا) المستجد.



وقال حمد: إن القافلة الطبية الإماراتية، تصل بظرف حساس من ارتفاع إصابات الوباء والضغط الكبير على الصحة وظروف الحصار القاسية، مشدداً على أن القافلة ستساهم بتخفيف العبء عن كاهل الصحة وتوفر قدرًا من الحماية للمواطنين.



وأعرب حمد عن شكره للإمارات على استجابتها وتقديم هذه المساعدة؛ مثمنًا وقفتهم بجانب شعبنا، مضيفا: "نشكر لجنة تكافل لجهودهم في التنسيق لهذه القافلة".



وأعرب وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، بغزة، عن أمله باستمرار الدعم ومضاعفاته لتقوية غزة في مواجهة الوباء.