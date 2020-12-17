عاجل

  • بولندا تعلن عن إجراءات إغلاق لـ ثلاثة أسابيع بدءا من 28 ديسمبر

شؤون فلسطينية

غازي حمد: نشكر الإمارات على استجابتها وتقديم قافلة المساعدات الطبية لقطاع غزة

غازي حمد: نشكر الإمارات على استجابتها وتقديم قافلة المساعدات الطبية لقطاع غزة
أثناء إعداد القافلة الإماراتية
رام الله - دنيا الوطن
علق، د.غازي حمد، وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، بغزة، اليوم الخميس، على وصول قافلة المساعدات الإماراتية إلى القطاع.

وأرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس الأربعاء، طائرة مساعدات طبية ثالثة، تحتوي على 14.4 طن من الإمدادات الطبية، وأجهزة الفحص إلى ﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰة.

ووفق ما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، فإن أكثر من 14 ألفاً من العاملين في مجال الرعاية الصحية، سيستفيدون من المساعدات، لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار فيروس (كورونا) المستجد.

وقال حمد: إن القافلة الطبية الإماراتية، تصل بظرف حساس من ارتفاع إصابات الوباء والضغط الكبير على الصحة وظروف الحصار القاسية، مشدداً على أن القافلة ستساهم بتخفيف العبء عن كاهل الصحة وتوفر قدرًا من الحماية للمواطنين.

وأعرب حمد عن شكره للإمارات على استجابتها وتقديم هذه المساعدة؛ مثمنًا وقفتهم بجانب شعبنا، مضيفا: "نشكر لجنة تكافل لجهودهم في التنسيق لهذه القافلة".

وأعرب وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، بغزة، عن أمله باستمرار الدعم ومضاعفاته لتقوية غزة في مواجهة الوباء.

أخبار ذات صلة

ضهير يتحدث عن اللقاحات المضادة لفيروس (كورونا) وموعد وصولها فلسطين

ضهير يتحدث عن اللقاحات المضادة لفيروس (كورونا) وموعد وصولها فلسطين

صور.. الحكومة توقع ثلاث اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي

صور.. الحكومة توقع ثلاث اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي

اشتية يحدد مفتاح حل أزمة قطاع غزة

اشتية يحدد مفتاح حل أزمة قطاع غزة

شاهد: مديرية التدريب بداخلية غزة تفتتح مشروع الرماية الإلكترونية &#34;المحاكاة&#34;

شاهد: مديرية التدريب بداخلية غزة تفتتح مشروع الرماية الإلكترونية "المحاكاة"

الزراعة بغزة توضِّح تفاصيل ارتفاع أسعار الخضار الأساسية وتُعلّق: انخفاض (الدواجن) كان تذبذباً عارضاً

الزراعة بغزة توضِّح تفاصيل ارتفاع أسعار الخضار الأساسية وتُعلّق: انخفاض (الدواجن) كان تذبذباً عارضاً

الصحة: تسجيل 30 حالة وفاة و2149 إصابة جديدة بـ(كورونا) بالضفة والقطاع

الصحة: تسجيل 30 حالة وفاة و2149 إصابة جديدة بـ(كورونا) بالضفة والقطاع

طالع: الصحة بغزة تنشر تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا)

طالع: الصحة بغزة تنشر تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا)

الأردن: سياسة الاستيطان الإسرائيلية تقوض جهود حل الصراع وتحقيق السلام

الأردن: سياسة الاستيطان الإسرائيلية تقوض جهود حل الصراع وتحقيق السلام

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

شاهد: مديرية التدريب بداخلية غزة تفتتح مشروع الرماية الإلكترونية &#34;المحاكاة&#34;

شاهد: مديرية التدريب بداخلية غزة تفتتح مشروع الرماية الإلكترونية "المحاكاة"

الأردن: سياسة الاستيطان الإسرائيلية تقوض جهود حل الصراع وتحقيق السلام

الأردن: سياسة الاستيطان الإسرائيلية تقوض جهود حل الصراع وتحقيق السلام

فلسطين وبريطانيا تبحثان آليات تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين

فلسطين وبريطانيا تبحثان آليات تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين

السلطات الإسرائيلية تهدم قرية العراقيب للمرة 181 على التوالي

السلطات الإسرائيلية تهدم قرية العراقيب للمرة 181 على التوالي

حنا عيسى: المستوطنات والبؤر الاستطيانية غير قانونية وتتناقض كلياً مع القانون الدولي

حنا عيسى: المستوطنات والبؤر الاستطيانية غير قانونية وتتناقض كلياً مع القانون الدولي

مؤسسة (الحق) تُحذر من خطورة تطورات الوضع الداخلي وتراجع حالة حقوق الإنسان

مؤسسة (الحق) تُحذر من خطورة تطورات الوضع الداخلي وتراجع حالة حقوق الإنسان

جنين: الاحتلال يُصيب عشرات الطلبة والمعلمين بالاختناق في مدرسة بعانين

جنين: الاحتلال يُصيب عشرات الطلبة والمعلمين بالاختناق في مدرسة بعانين

د. بحر: وزارة الداخلية درع حامٍ للوطن والمواطن

د. بحر: وزارة الداخلية درع حامٍ للوطن والمواطن

منوعات

يحاكي قصص الجن والعفاريت.. نجاح مسلسل جمال الحريم المرعب

يحاكي قصص الجن والعفاريت.. نجاح مسلسل جمال الحريم المرعب

شاهد: أبرز قصص طلاق المشاهير في 2020

شاهد: أبرز قصص طلاق المشاهير في 2020

تابع أخر وصلات (الردح) بين حمو بيكا وعمر كمال

تابع أخر وصلات (الردح) بين حمو بيكا وعمر كمال

أحمد زاهر يرد بانفعال: &#34;إلي يمد إيدو على بنتي أقطعهالو&#34;

أحمد زاهر يرد بانفعال: "إلي يمد إيدو على بنتي أقطعهالو"

أخر التطورات..حلا الترك تخرج عن صمتها وترد على والدتها..وأحلام تتجاهل

أخر التطورات..حلا الترك تخرج عن صمتها وترد على والدتها..وأحلام تتجاهل

شاهد: إلهام شاهين تعلق على علاقة هنا شيحة وإبن شقيقتها

شاهد: إلهام شاهين تعلق على علاقة هنا شيحة وإبن شقيقتها

بتهمة (الإرهاب).. تعرف على الحكم القضائي الصادم بحق فضل شاكر

بتهمة (الإرهاب).. تعرف على الحكم القضائي الصادم بحق فضل شاكر

مي حلمي تهدد طليقها بكشف المستور..ومحمد رشاد يرد&#34;اذا ابتليتم استتروا&#34;

مي حلمي تهدد طليقها بكشف المستور..ومحمد رشاد يرد"اذا ابتليتم استتروا"

شاهد: جلسة تصوير (اليوتيوبرز anasala) بعد تجربة الزوج للطلق الصناعي

شاهد: جلسة تصوير (اليوتيوبرز anasala) بعد تجربة الزوج للطلق الصناعي

شاهد: إبن سيرين عبد النور وتوارد الأفكار مع (غوتشي)

شاهد: إبن سيرين عبد النور وتوارد الأفكار مع (غوتشي)

عربي

وزير الطاقة السعودي: لا توجد دولة بالعالم رعت مواطنيها خلال (كورونا) كالسعودية

وزير الطاقة السعودي: لا توجد دولة بالعالم رعت مواطنيها خلال (كورونا) كالسعودية

وزير المالية اللبناني: اتفقت مع قائد الجيش للكشف عن البضائع المخزونة بالمرفأ

وزير المالية اللبناني: اتفقت مع قائد الجيش للكشف عن البضائع المخزونة بالمرفأ

السيسي يُعلّق على إصابة ماكرون بفيروس (كورونا)

السيسي يُعلّق على إصابة ماكرون بفيروس (كورونا)

التحالف العربي: الحوثيون أطلقوا صاروخاً باليستياً من صنعاء سقط في صعدة

التحالف العربي: الحوثيون أطلقوا صاروخاً باليستياً من صنعاء سقط في صعدة