شؤون فلسطينية

الصحة: تسجيل 30 حالة وفاة و2149 إصابة جديدة بـ(كورونا) بالضفة والقطاع

الصحة: تسجيل 30 حالة وفاة و2149 إصابة جديدة بـ(كورونا) بالضفة والقطاع
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الدكتورة مي الكيلة وزيرة الصحة، اليوم الخميس، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 80.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 18.9%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وأشارت الكيلة، إلى أنه تم تسجيل 18 حالة وفاة في الضفة الغربية "الخليل 1، رام الله والبيرة 5، جنين 3، سلفيت 1، قلقيلية 1، طولكرم1 ،  نابلس  1،ضواحي القدس 1،  طوباس 2، بيت لحم 2"، قطاع غزة 12.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: الخليل (153)، جنين (179)، نابلس (194)، طولكرم (76)، رام الله والبيرة (208)، سلفيت (45)، قلقيلية (57)، طوباس (22)، بيت لحم (100)، ضواحي القدس (89)، أريحا والأغوار (10)، قطاع غزة (1015).

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: الخليل (271)، جنين (132)، نابلس (255)، طولكرم (91)، سلفيت (23)، طوباس (37)، رام الله والبيرة (192)، قلقيلية (30)، بيت لحم (232)، أريحا(19)"، قطاع غزة (797).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 132 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 36 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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