طالع: الصحة بغزة تنشر تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا)





رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الخميس، تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا) المستجد، وذلك بعد تسجيل إصابات جديدة.وبحسب الخارطة، فقد بلغ إجمالي الإصابات بالفيروس بين المواطنين الفلسطينيين في القطاع، 31161 إصابة.وكانت الوزارة، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، تسجيل 12 حالات وفاة، و1015 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بين المواطنين في مختلف مناطق القطاع.