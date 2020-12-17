شؤون فلسطينية

فلسطين وبريطانيا تبحثان آليات تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين

فلسطين وبريطانيا تبحثان آليات تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين
رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير الاقتصاد الوطني والقنصل البريطاني العام فيليب هول، اليوم الخميس، سبل تطوير وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية بين البلدين، ودخول اتفاقية الشراكة التجارية الموقعة بين البلدين حيز التنفيذ، حال انتهاء الفترة الانتقالية.

وأشار الجانبان، خلال اللقاء المشترك، الذي عقد بمقر وزارة الاقتصاد الوطني، بحضور رئيس ديوان الوزير، سها عوض الله، على أهمية التحضير لعقد اجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين، لبحث الخيارات والآليات المناسبة؛ لتطوير العلاقات الثنائية، وإقامة شراكات اقتصادية حقيقية بين القطاع الخاص الفلسطيني ونظيره البريطاني، عند دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

ويذكر، أن فلسطين وبريطانيا وقعتا في شهر شباط/ فبراير اتفاقية الشراكة التجارية والسياسية المؤقتة بين منظمة التحرير الفلسطينية لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية، إضافة إلى الإعلانات المشتركة، حول قواعد المنشأ في حال خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

أخبار ذات صلة

الأردن: سياسة الاستيطان الإسرائيلية تقوض جهود حل الصراع وتحقيق السلام

الأردن: سياسة الاستيطان الإسرائيلية تقوض جهود حل الصراع وتحقيق السلام

السلطات الإسرائيلية تهدم العراقيب للمرة 181 على التوالي

السلطات الإسرائيلية تهدم العراقيب للمرة 181 على التوالي

حنا عيسى: المستوطنات والبؤر الاستطيانية غير قانونية وتتناقض كلياً مع القانون الدولي

حنا عيسى: المستوطنات والبؤر الاستطيانية غير قانونية وتتناقض كلياً مع القانون الدولي

مؤسسة (الحق) تُحذر من خطورة تطورات الوضع الداخلي وتراجع حالة حقوق الإنسان

مؤسسة (الحق) تُحذر من خطورة تطورات الوضع الداخلي وتراجع حالة حقوق الإنسان

الصحة الفلسطينية: ما بين 15-20% من مصابي (كورونا) سيحتاجون للعلاج بالمستشفيات

الصحة الفلسطينية: ما بين 15-20% من مصابي (كورونا) سيحتاجون للعلاج بالمستشفيات

جنين: الاحتلال يُصيب عشرات الطلبة والمعلمين بالاختناق في مدرسة بعانين

جنين: الاحتلال يُصيب عشرات الطلبة والمعلمين بالاختناق في مدرسة بعانين

د. بحر: وزارة الداخلية درع حامٍ للوطن والمواطن

د. بحر: وزارة الداخلية درع حامٍ للوطن والمواطن

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

فلسطين وبريطانيا تبحثان آليات تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين

فلسطين وبريطانيا تبحثان آليات تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين

السلطات الإسرائيلية تهدم العراقيب للمرة 181 على التوالي

السلطات الإسرائيلية تهدم العراقيب للمرة 181 على التوالي

حنا عيسى: المستوطنات والبؤر الاستطيانية غير قانونية وتتناقض كلياً مع القانون الدولي

حنا عيسى: المستوطنات والبؤر الاستطيانية غير قانونية وتتناقض كلياً مع القانون الدولي

مؤسسة (الحق) تُحذر من خطورة تطورات الوضع الداخلي وتراجع حالة حقوق الإنسان

مؤسسة (الحق) تُحذر من خطورة تطورات الوضع الداخلي وتراجع حالة حقوق الإنسان

جنين: الاحتلال يُصيب عشرات الطلبة والمعلمين بالاختناق في مدرسة بعانين

جنين: الاحتلال يُصيب عشرات الطلبة والمعلمين بالاختناق في مدرسة بعانين

د. بحر: وزارة الداخلية درع حامٍ للوطن والمواطن

د. بحر: وزارة الداخلية درع حامٍ للوطن والمواطن

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

دولة فلسطين تدعو لاجتماع مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب

دولة فلسطين تدعو لاجتماع مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب

منوعات

يحاكي قصص الجن والعفاريت.. نجاح مسلسل جمال الحريم المرعب

يحاكي قصص الجن والعفاريت.. نجاح مسلسل جمال الحريم المرعب

شاهد: أبرز قصص طلاق المشاهير في 2020

شاهد: أبرز قصص طلاق المشاهير في 2020

تابع أخر وصلات (الردح) بين حمو بيكا وعمر كمال

تابع أخر وصلات (الردح) بين حمو بيكا وعمر كمال

أحمد زاهر يرد بانفعال: &#34;إلي يمد إيدو على بنتي أقطعهالو&#34;

أحمد زاهر يرد بانفعال: "إلي يمد إيدو على بنتي أقطعهالو"

أخر التطورات..حلا الترك تخرج عن صمتها وترد على والدتها..وأحلام تتجاهل

أخر التطورات..حلا الترك تخرج عن صمتها وترد على والدتها..وأحلام تتجاهل

شاهد: إلهام شاهين تعلق على علاقة هنا شيحة وإبن شقيقتها

شاهد: إلهام شاهين تعلق على علاقة هنا شيحة وإبن شقيقتها

بتهمة (الإرهاب).. تعرف على الحكم القضائي الصادم بحق فضل شاكر

بتهمة (الإرهاب).. تعرف على الحكم القضائي الصادم بحق فضل شاكر

مي حلمي تهدد طليقها بكشف المستور..ومحمد رشاد يرد&#34;اذا ابتليتم استتروا&#34;

مي حلمي تهدد طليقها بكشف المستور..ومحمد رشاد يرد"اذا ابتليتم استتروا"

شاهد: جلسة تصوير (اليوتيوبرز anasala) بعد تجربة الزوج للطلق الصناعي

شاهد: جلسة تصوير (اليوتيوبرز anasala) بعد تجربة الزوج للطلق الصناعي

شاهد: إبن سيرين عبد النور وتوارد الأفكار مع (غوتشي)

شاهد: إبن سيرين عبد النور وتوارد الأفكار مع (غوتشي)

عربي

وزير المالية اللبناني: اتفقت مع قائد الجيش للكشف عن البضائع المخزونة بالمرفأ

وزير المالية اللبناني: اتفقت مع قائد الجيش للكشف عن البضائع المخزونة بالمرفأ

السيسي يُعلّق على إصابة ماكرون بفيروس (كورونا)

السيسي يُعلّق على إصابة ماكرون بفيروس (كورونا)

التحالف العربي: الحوثيون أطلقوا صاروخاً باليستياً من صنعاء سقط في صعدة

التحالف العربي: الحوثيون أطلقوا صاروخاً باليستياً من صنعاء سقط في صعدة

انطلاق المرحلة الأولى من حملة التطعيم ضد فيروس (كورونا) في السعودية

انطلاق المرحلة الأولى من حملة التطعيم ضد فيروس (كورونا) في السعودية