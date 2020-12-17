فلسطين وبريطانيا تبحثان آليات تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين





ويذكر، أن فلسطين وبريطانيا وقعتا في شهر شباط/ فبراير اتفاقية الشراكة التجارية والسياسية المؤقتة بين منظمة التحرير الفلسطينية لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية، إضافة إلى الإعلانات المشتركة، حول قواعد المنشأ في حال خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

رام الله - دنيا الوطنبحث وزير الاقتصاد الوطني والقنصل البريطاني العام فيليب هول، اليوم الخميس، سبل تطوير وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية بين البلدين، ودخول اتفاقية الشراكة التجارية الموقعة بين البلدين حيز التنفيذ، حال انتهاء الفترة الانتقالية.وأشار الجانبان، خلال اللقاء المشترك، الذي عقد بمقر وزارة الاقتصاد الوطني، بحضور رئيس ديوان الوزير، سها عوض الله، على أهمية التحضير لعقد اجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين، لبحث الخيارات والآليات المناسبة؛ لتطوير العلاقات الثنائية، وإقامة شراكات اقتصادية حقيقية بين القطاع الخاص الفلسطيني ونظيره البريطاني، عند دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.