عربي

وزير المالية اللبناني: اتفقت مع قائد الجيش للكشف عن البضائع المخزونة بالمرفأ

وزير المالية اللبناني: اتفقت مع قائد الجيش للكشف عن البضائع المخزونة بالمرفأ
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير المالية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، غازي وزني: إن اتفاقاً تم بينه وبين قائد الجيش اللبناني؛ جوزيف عون، لتقوم عناصر من الجمارك اللبنانية، مدعومة بعناصر من الجيش، بالكشف عن البضائع المخزونة في مرفأ بيروت.

وبحسب موقع (إل بي سي جروب تي في) أعطى وزني توجيهات للبدء في الكشف على حوالي 700 "مستوعب" متروكة في المرفأ منذ عام 2005.

اتفاق وزني مع قائد الجيش اللبناني، جاء أمس الأربعاء، حيث تم التنسيق بين الجيش والجمارك؛ للكشف على المستوعبات المتروكة ومعالجتها فوراً.

وكان اجتماع قد عقد، اليوم الخميس، بين وزني ورئيس المجلس الأعلى للجمارك، أسعد الطفيلي، ومدير عام الجمارك بالتكليف ريمون خوري، ومدير عام مرفأ بيروت بالتكليف باسم القيسي، لبحث موضوع التعاون الكامل وتنسيق الخطوات السريعة مع الجيش، لمعالجة موضوع المستوعبات والتأكد من سلامتها.

يذكر، أن مرفأ بيروت، قد شهد في الـ 4 من آب/ أغسطس الماضي، انفجاراً ضخماً لمئات الأطنان من مادة نيترات الأمونيوم، أوقع أكثر من 200 قتيل وآلاف الجرحى، ودمّر أجزاء كبيرة من العاصمة.

وقد استقالت حكومة حسان دياب على خلفية الانفجار، لكنّ رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون، كلفها بـ "تصريف الأعمال" حتى تشكيل حكومة جديدة.

أخبار ذات صلة

الإفتاء المصرية: صلاة مصابي (كورونا) الجمعة &#34;حرام شرعاً&#34;

الإفتاء المصرية: صلاة مصابي (كورونا) الجمعة "حرام شرعاً"

السيسي يُعلّق على إصابة ماكرون بفيروس (كورونا)

السيسي يُعلّق على إصابة ماكرون بفيروس (كورونا)

التحالف العربي: الحوثيون أطلقوا صاروخاً باليستياً من صنعاء سقط في صعدة

التحالف العربي: الحوثيون أطلقوا صاروخاً باليستياً من صنعاء سقط في صعدة

إسرائيل تُحدد موعدًا لفتح سفارتها في الإمارات

إسرائيل تُحدد موعدًا لفتح سفارتها في الإمارات

انطلاق المرحلة الأولى من حملة التطعيم ضد فيروس (كورونا) في السعودية

انطلاق المرحلة الأولى من حملة التطعيم ضد فيروس (كورونا) في السعودية

ملك البحرين يتلقى لقاحاً مضاداً لفيروس (كورونا)

ملك البحرين يتلقى لقاحاً مضاداً لفيروس (كورونا)

لبنان: تسجيل 11 وفاة و2056 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

لبنان: تسجيل 11 وفاة و2056 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الأردن يواصل تسجيل انخفاض بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

الأردن يواصل تسجيل انخفاض بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

فلسطين وبريطانيا تبحثان آليات تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين

فلسطين وبريطانيا تبحثان آليات تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين

السلطات الإسرائيلية تهدم العراقيب للمرة 181 على التوالي

السلطات الإسرائيلية تهدم العراقيب للمرة 181 على التوالي

حنا عيسى: المستوطنات والبؤر الاستطيانية غير قانونية وتتناقض كلياً مع القانون الدولي

حنا عيسى: المستوطنات والبؤر الاستطيانية غير قانونية وتتناقض كلياً مع القانون الدولي

مؤسسة (الحق) تُحذر من خطورة تطورات الوضع الداخلي وتراجع حالة حقوق الإنسان

مؤسسة (الحق) تُحذر من خطورة تطورات الوضع الداخلي وتراجع حالة حقوق الإنسان

جنين: الاحتلال يُصيب عشرات الطلبة والمعلمين بالاختناق في مدرسة بعانين

جنين: الاحتلال يُصيب عشرات الطلبة والمعلمين بالاختناق في مدرسة بعانين

د. بحر: وزارة الداخلية درع حامٍ للوطن والمواطن

د. بحر: وزارة الداخلية درع حامٍ للوطن والمواطن

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

دولة فلسطين تدعو لاجتماع مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب

دولة فلسطين تدعو لاجتماع مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب

منوعات

يحاكي قصص الجن والعفاريت.. نجاح مسلسل جمال الحريم المرعب

يحاكي قصص الجن والعفاريت.. نجاح مسلسل جمال الحريم المرعب

شاهد: أبرز قصص طلاق المشاهير في 2020

شاهد: أبرز قصص طلاق المشاهير في 2020

تابع أخر وصلات (الردح) بين حمو بيكا وعمر كمال

تابع أخر وصلات (الردح) بين حمو بيكا وعمر كمال

أحمد زاهر يرد بانفعال: &#34;إلي يمد إيدو على بنتي أقطعهالو&#34;

أحمد زاهر يرد بانفعال: "إلي يمد إيدو على بنتي أقطعهالو"

أخر التطورات..حلا الترك تخرج عن صمتها وترد على والدتها..وأحلام تتجاهل

أخر التطورات..حلا الترك تخرج عن صمتها وترد على والدتها..وأحلام تتجاهل

شاهد: إلهام شاهين تعلق على علاقة هنا شيحة وإبن شقيقتها

شاهد: إلهام شاهين تعلق على علاقة هنا شيحة وإبن شقيقتها

بتهمة (الإرهاب).. تعرف على الحكم القضائي الصادم بحق فضل شاكر

بتهمة (الإرهاب).. تعرف على الحكم القضائي الصادم بحق فضل شاكر

مي حلمي تهدد طليقها بكشف المستور..ومحمد رشاد يرد&#34;اذا ابتليتم استتروا&#34;

مي حلمي تهدد طليقها بكشف المستور..ومحمد رشاد يرد"اذا ابتليتم استتروا"

شاهد: جلسة تصوير (اليوتيوبرز anasala) بعد تجربة الزوج للطلق الصناعي

شاهد: جلسة تصوير (اليوتيوبرز anasala) بعد تجربة الزوج للطلق الصناعي

شاهد: إبن سيرين عبد النور وتوارد الأفكار مع (غوتشي)

شاهد: إبن سيرين عبد النور وتوارد الأفكار مع (غوتشي)

عربي

وزير المالية اللبناني: اتفقت مع قائد الجيش للكشف عن البضائع المخزونة بالمرفأ

وزير المالية اللبناني: اتفقت مع قائد الجيش للكشف عن البضائع المخزونة بالمرفأ

السيسي يُعلّق على إصابة ماكرون بفيروس (كورونا)

السيسي يُعلّق على إصابة ماكرون بفيروس (كورونا)

التحالف العربي: الحوثيون أطلقوا صاروخاً باليستياً من صنعاء سقط في صعدة

التحالف العربي: الحوثيون أطلقوا صاروخاً باليستياً من صنعاء سقط في صعدة

انطلاق المرحلة الأولى من حملة التطعيم ضد فيروس (كورونا) في السعودية

انطلاق المرحلة الأولى من حملة التطعيم ضد فيروس (كورونا) في السعودية