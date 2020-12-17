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السيسي يُعلّق على إصابة ماكرون بفيروس (كورونا)

السيسي يُعلّق على إصابة ماكرون بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
علق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على إصابة نظيرة الفرنسي إيمانويل ماكرون، بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد- 19).

وقال السيسي في منشور عبر حسابات التواصل الاجتماعي "خالص تمنياتي بالتعافي والشفاء العاجل للرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، والذي يقود بلاده بقوة في مواجهة أزمة جائحة (كورونا)"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك الروسية).

وتابع السيسي في منشوره "أؤكد مساندة مصر لجهود فرنسا في العمل على الحد من انتشار  الفيروس، وأؤكد على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي في مجابهة هذا الوباء... حفظ الله جميع شعوب العالم".

وكانت الرئاسة الفرنسية، قد أعلنت، اليوم الخميس، أن الرئيس إيمانويل ماكرون، سوف يخضع للعزل الصحي، بعد ثبوت إصابته بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد- 19).

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان رسمي: "رئيس الجمهورية خضع لفحص، اليوم، وتبين أنه مصاب بفيروس (كوفيد- 19)". وتابعت :"تم الفحص بعد أن ظهرت على الرئيس عوارض أولية"، وأضافت: أن "الرئيس سيعزل نفسه لمدة سبعة أيام، كما سيتابع عمله ونشاطاته عن بعد".

يذكر، أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، كان قد أكد في وقت سابق، أنه "بحث مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي مسألة حقوق الإنسان في مصر"، موضحا أنه "يدرك الضغط الذي تتعرض له مصر في مواجهة الإرهاب".

وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع السيسي، "بحثت مع السيسي مسألة حقوق الإنسان، وأعرف الضغط الذي تتعرض له مصر بسبب الإرهاب، لكن المجتمع المدني النشط، يبقى السلاح الأهم لمحاربة التطرف".

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