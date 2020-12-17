دولي

إسرائيل تسجل 3229 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

إسرائيل تسجل 3229 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس (كورونا) بمقدار 3229 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى أكثر من 366 ألف حالة.

وجاء في بيان لوزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس "تم تسجيل 3229 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 366182، كما تم تسجيل 11 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 3011"، بحسب ما جاء على (روسيا اليوم).

وبحسب بيانات الوزارة، فإن 21544 شخصاً، يعانون حالياً من الإصابة بـ (كورونا) من بينهم 400 مريض في حالة خطيرة.

وتنطلق حملة التطعيم ضد فيروس (كورونا) في إسرائيل يوم الأحد المقبل، وبحسب المعلومات، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الصحة، يولي إدلشتاين، سيفتتحان الحملة بتلقي اللقاح يوم السبت.

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