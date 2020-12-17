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التحالف العربي: الحوثيون أطلقوا صاروخاً باليستياً من صنعاء سقط في صعدة

التحالف العربي: الحوثيون أطلقوا صاروخاً باليستياً من صنعاء سقط في صعدة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، إطلاق جماعة الحوثي لصاروخ باليستي من محافظة صنعاء، باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق، وسقوطه بعد إطلاقه في محافظة صعدة.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، تركي المالكي: "إن الحوثيين أطلقوا صباح اليوم الخميس، صاروخاً باليستيا من محافظة صنعاء، باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق، وسقط بعد إطلاقه بمسافة 158 كلم داخل الأراضي اليمنية في محافظة صعدة"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأوضاف المالكي: "إن الجماعة الحوثية مستمرة بانتهاكها للقانون الدولي الإنساني، بإطلاق الصواريخ الباليستية، وسقوطها عشوائياً على المدنيين، وكذلك التجمعات السكانية التي تهدد حياة المئات من المدنيين".

وأكد المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف، مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة؛ لتحييد وتدمير هذه القدرات النوعية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.

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