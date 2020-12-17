شؤون فلسطينية

الصحة الفلسطينية: ما بين 15-20% من مصابي (كورونا) سيحتاجون للعلاج بالمستشفيات

الصحة الفلسطينية: ما بين 15-20% من مصابي (كورونا) سيحتاجون للعلاج بالمستشفيات
رام الله - دنيا الوطن
قال عنان راشد، منسق مرضى (كورونا) للأسرّة في فلسطين: "إنه من المتوقع أن تصل نسبة المرضى من مصابي (كورونا) الذين يحتاجون الى دخول المشافي ما بين 15– 20%، بينهم 3-6% سيحتاجون للعناية المكثفة".

وأضاف راشد في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الخميس، أنه كلما ارتفعت نسبة الاصابات بالفيروس زادت نسبة الإشغال والاكتظاظ في المشافي، مشيراً إلى أن المؤشرات الدولية تؤكد ارتفاع نسبة الإصابات مع بداية الموجة الثالثة.

وأوضح، أنه وبناء على ذلك، تم تجهيز أقسام معزولة في معظم مشافي المحافظات، تحتوي على أسرّة وغرف عناية مركزة داعمة للمراكز المتخصصة، التي تم إنشاؤها لمرضى (كورونا)، والموزعة جغرافيا على محافظات الشمال والوسط والجنوب.

ونوه راشد إلى أنه تم تحويل بعض المصابين الى المستشفى الوطني في نابلس، ما خفف العبء على باقي المراكز في محافظات الشمال.

وحذر المواطنين من الوصول لمرحلة عدم قدرة المشافي على استقبال مزيد من المصابين، أو حدوث نقص في أجهزة التنفس الاصطناعي، في حال لم يتم التقيد بتعليمات وزارة الصحة والالتزام بالإجراءات.

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