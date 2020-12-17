شؤون فلسطينية

ألمانيا تدعم الاحتياجات الغذائية للفلسطينيين بـ 9 ملايين يورو

ألمانيا تدعم الاحتياجات الغذائية للفلسطينيين بـ 9 ملايين يورو
رام الله - دنيا الوطن
رحب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بمساهمة قدرها 9 ملايين يورو (10.5 مليون دولار أمريكي) مقدمة من الحكومة الألمانية لتقديم المساعدات الغذائية بالغة الأهمية للأسر الفلسطينية الأشد فقراً والأكثر معاناة من انعدام الأمن الغذائي.

وقد مكنت هذه المساهمة السخية المقدمة من وزارة الخارجية الألمانية، والبالغ قدرها 4 ملايين يورو لعام 2020 و5 ملايين يورو أخرى لعام 2021، برنامج الأغذية العالمي من تفادي انقطاع مساعداته الغذائية التي تستهدف حوالي 340 ألف فلسطيني من غير اللاجئين في قطاع غزة والضفة الغربية، وغالبيتهم من النساء والأطفال، وفق (وفا).

ويمكن ان تستخدم الأسر القسائم في 335 متجر تجزئة محلية لشراء المواد الغذائية المتنوعة التي تشمل منتجات الألبان الطازجة والبيض والخضراوات واللحوم، وذلك وفق بيان صدر اليوم الخميس، عن برنامج الأغذية العالمي.

وقالت هيلدجارد لينجناو، القائم بأعمال المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في فلسطين: "نحن ممتنون لهذه المنحة التي تأتي وسط وضع إنساني واجتماعي واقتصادي صعب على نحوٍ استثنائي زاد من حدته تفشي جائحة (كوفيد-19)، وإن دعم ألمانيا المستمر من خلال شراكتنا القوية وفر لآلاف الأسر شبكة أمان يعتمد عليها وساعدت على الحيلولة دون سقوطهم في براثن الفقر والجوع".

وقد أدت التدابير المتخذة، حسب البيان، للحيلولة دون انتشار الجائحة إلى زيادة حدة التراجع الاقتصادي القائم بالفعل في فلسطين بسبب النزاع طويل الأمد والقيود المفروضة على التجارة وتنقل السكان وموجات العنف المتكررة.

وقد عانى ثلث السكان الفلسطينيين من انعدام الأمن الغذائي قبل تفشي جائحة فيروس (كورونا)، ومن المتوقع حاليًا حدوث زيادة كبيرة في عدد الأسر التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي في ظل ارتفاع معدلات البطالة والفقر، وهما المحركان الرئيسيان لانعدام الأمن الغذائي في فلسطين.

وبفضل ألمانيا والجهات المانحة الأخرى، حافظ برنامج الأغذية العالمي على مواصلة تقديم مساعداته الغذائية لأكثر من 345 ألف فلسطيني من غير اللاجئين الذين يعتمدون على المساعدات الغذائية المنتظمة بسبب انعدام الأمن والفقر، وقد قدم برنامج الأغذية العالمي قسائم غذائية إلى 95 ألف شخص إضافي من الفئات الأكثر عرضة لخطر الجائحة، ومن بينهم كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والنساء والأطفال، ويعتبر استمرار التمويل من المانحين أمراً بالغ الأهمية حتى يتمكن البرنامج من مواصلة تقديم مساعدته للفئات الأشد ضعفًا واحتياجًا في قطاع غزة والضفة الغربية.

ويذكر أن ألمانيا هي واحدة من أكبر الجهات المانحة لبرنامج الأغذية العالمي على مستوى العالم وهي أكبر مانح لبرنامج الأغذية العالمي في فلسطين بمساهمات تبلغ إجمالًا حوالي 30 مليون دولار أمريكي من عام 2018 حتى عام 2021.

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