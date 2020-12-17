المبحوح: 10 آلاف عنصر شرطة وأمن سينتشرون بمحافظات القطاع لتطبيق حظر التجوال

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن العميد فايق المبحوح، رئيس خلية إدارة الأزمة بوزارة الداخلية والأمن الوطني أن أكثر من 10 آلاف عنصر شرطة وأمن سينتشرون في محافظات قطاع غزة بدءاً من مساء اليوم الخميس لمتابعة سريان حظر التجوال والإغلاق الشامل يومي الجمعة والسبت.



وأكد العميد المبحوح في حديث لإذاعة (صوت الأقصى)، صباح اليوم الخميس، أن الداخلية أخذت في عين الاعتبار ما حدث خلال الأسبوع الماضي من تهافت المواطنين على المحلات التجارية والأسواق للتزود بالاحتياجات اللازمة، مناشداً إياههم للحد من الازدحام والخروج مبكراً للتزود بالاحتياجات الضرورية.



ونوه العميد المبحوح إلى أن الأجهزة الأمنية والشرطية بدأت منذ صباح اليوم بإجراء جولات ميدانية على مدار الساعة لمتابعة الأسواق.



ولفت إلى أن الداخلية ستعمل على زيادة الطواقم العاملة على الرقم الوطني 109 لاستقبال الاتصالات الطارئة للمواطنين خلال يومي حظر التجوال.



وأضاف: "نُحيي أبناء شعبنا على التزامهم في حظر التجوال خلال الأسبوع الماضي، ونحثهم على الالتزام يومي الجمعة والسبت لنتمكن من الحد من تفشي الوباء، فالجميع مسئول ومعاً وسوياً لنعبر هذه المحنة".



ويبدأ مع ساعات مساء اليوم الخميس سريان حظر التجوال والإغلاق الكامل ضمن إجراءات وزارة الداخلية في ظل ارتفاع معدل تسجيل الإصابات بالفيروس مؤخراً؛ من أجل تخفيف المخالطة والازدحام والتقليل من فرص انتشار العدوى.