شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل طالبين من بيرزيت بينهما منسق الكتلة

الاحتلال يعتقل طالبين من بيرزيت بينهما منسق الكتلة
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأمس، طالبين في جامعة بيرزيت، بينهما منسق الكتلة الإسلامية في الجامعة.

وأفادت مصادر، أن قوات الاحتلال، اعتقلت منسق الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت، الطالب محمد قاسم، أثناء مروره عبر حاجزٍ طيار عائداً إلى منزله، حيث يعتبر اعتقال قاسم سعياً آخر من قبل الاحتلال للتأثير على أنشطة الكتلة الإسلامية في الجامعة.

وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال، الطالب في جامعة بيرزيت والأسير المحرر معتصم زلوم، بعد اقتحام منزله فجر اليوم.

وفي الوقت ذاته، قامت إدارة (فيسبوك) بحذف صفحة الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت، وذلك للمرة الثانية خلال شهرٍ واحد، ويأتي هذا الحذف بعد عددٍ من الأنشطة المميزة التي تقدمها الكتلة الإسلامية لطلبتها، ومن بينها حفل الانطلاقة على تطبيق (زووم) والذي حضره أكثر من 3 آلاف طالب من الجامعة، إحياءً لذكرى انطلاقة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الثالثة والثلاثين.

ويذكر، أن قوات الاحتلال، كثفت في الآونة الأخيرة من اعتقالاتها بحق أبناء الكتلة الإسلامية في جامعات الضفة الغربية، حيث طالت الاعتقالات العديد من كوادر الكتلة ونشطائها، في محاولة للتأثير على نشاطاتها وفعالياتها.

أخبار ذات صلة

ألمانيا تدعم الاحتياجات الغذائية للفلسطينيين بـ 9 ملايين يورو

ألمانيا تدعم الاحتياجات الغذائية للفلسطينيين بـ 9 ملايين يورو

المبحوح: 10 آلاف عنصر شرطة وأمن سينتشرون بمحافظات القطاع لتطبيق حظر التجوال

المبحوح: 10 آلاف عنصر شرطة وأمن سينتشرون بمحافظات القطاع لتطبيق حظر التجوال

سلامة معروف: نحن على مشارف زيادة واضحة بأعداد الاصابات بفيروس (كورونا)

سلامة معروف: نحن على مشارف زيادة واضحة بأعداد الاصابات بفيروس (كورونا)

أبو الريش: لم يُسجل أي خطأ بنتائج الفحوصات المخبرية والأسبوعان المقبلان أشد خطورة

أبو الريش: لم يُسجل أي خطأ بنتائج الفحوصات المخبرية والأسبوعان المقبلان أشد خطورة

مستوطنون يقتلعون 250 شتلة زيتون في قرية كيسان شرق بيت لحم

مستوطنون يقتلعون 250 شتلة زيتون في قرية كيسان شرق بيت لحم

الخضري: مطلوب من المجتمع الدولي حراك حقيقي لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة

الخضري: مطلوب من المجتمع الدولي حراك حقيقي لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة

الداخلية بغزة تُصدر تصريحاً حول حظر التجول يومي الجمعة والسبت

الداخلية بغزة تُصدر تصريحاً حول حظر التجول يومي الجمعة والسبت

الاحتلال يعتقل فتاة من القدس المحتلة

الاحتلال يعتقل فتاة من القدس المحتلة

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل طالبين من بيرزيت بينهما منسق الكتلة

الاحتلال يعتقل طالبين من بيرزيت بينهما منسق الكتلة

مستوطنون يقتلعون 250 شتلة زيتون في قرية كيسان شرق بيت لحم

مستوطنون يقتلعون 250 شتلة زيتون في قرية كيسان شرق بيت لحم

الخضري: مطلوب من المجتمع الدولي حراك حقيقي لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة

الخضري: مطلوب من المجتمع الدولي حراك حقيقي لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة

الاحتلال يعتقل فتاة من القدس المحتلة

الاحتلال يعتقل فتاة من القدس المحتلة

الرئيس محمود عباس ينعى المناضلة ميادة بامية

الرئيس محمود عباس ينعى المناضلة ميادة بامية

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في مناطق الضفة

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في مناطق الضفة

العثور على جثة شاب من بيت لحم مشنوقاً في مستوطنة (جيلو)

العثور على جثة شاب من بيت لحم مشنوقاً في مستوطنة (جيلو)

منوعات

يحاكي قصص الجن والعفاريت.. نجاح مسلسل جمال الحريم المرعب

يحاكي قصص الجن والعفاريت.. نجاح مسلسل جمال الحريم المرعب

شاهد: أبرز قصص طلاق المشاهير في 2020

شاهد: أبرز قصص طلاق المشاهير في 2020

تابع أخر وصلات (الردح) بين حمو بيكا وعمر كمال

تابع أخر وصلات (الردح) بين حمو بيكا وعمر كمال

أحمد زاهر يرد بانفعال: &#34;إلي يمد إيدو على بنتي أقطعهالو&#34;

أحمد زاهر يرد بانفعال: "إلي يمد إيدو على بنتي أقطعهالو"

أخر التطورات..حلا الترك تخرج عن صمتها وترد على والدتها..وأحلام تتجاهل

أخر التطورات..حلا الترك تخرج عن صمتها وترد على والدتها..وأحلام تتجاهل

شاهد: إلهام شاهين تعلق على علاقة هنا شيحة وإبن شقيقتها

شاهد: إلهام شاهين تعلق على علاقة هنا شيحة وإبن شقيقتها

بتهمة (الإرهاب).. تعرف على الحكم القضائي الصادم بحق فضل شاكر

بتهمة (الإرهاب).. تعرف على الحكم القضائي الصادم بحق فضل شاكر

مي حلمي تهدد طليقها بكشف المستور..ومحمد رشاد يرد&#34;اذا ابتليتم استتروا&#34;

مي حلمي تهدد طليقها بكشف المستور..ومحمد رشاد يرد"اذا ابتليتم استتروا"

شاهد: جلسة تصوير (اليوتيوبرز anasala) بعد تجربة الزوج للطلق الصناعي

شاهد: جلسة تصوير (اليوتيوبرز anasala) بعد تجربة الزوج للطلق الصناعي

شاهد: إبن سيرين عبد النور وتوارد الأفكار مع (غوتشي)

شاهد: إبن سيرين عبد النور وتوارد الأفكار مع (غوتشي)

عربي

انطلاق المرحلة الأولى من حملة التطعيم ضد فيروس (كورونا) في السعودية

انطلاق المرحلة الأولى من حملة التطعيم ضد فيروس (كورونا) في السعودية

ملك البحرين يتلقى لقاحاً مضاداً لفيروس (كورونا)

ملك البحرين يتلقى لقاحاً مضاداً لفيروس (كورونا)

لبنان: تسجيل 11 وفاة و2056 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

لبنان: تسجيل 11 وفاة و2056 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الأردن يواصل تسجيل انخفاض بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

الأردن يواصل تسجيل انخفاض بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)