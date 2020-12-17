الاحتلال يعتقل طالبين من بيرزيت بينهما منسق الكتلة

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأمس، طالبين في جامعة بيرزيت، بينهما منسق الكتلة الإسلامية في الجامعة.



وأفادت مصادر، أن قوات الاحتلال، اعتقلت منسق الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت، الطالب محمد قاسم، أثناء مروره عبر حاجزٍ طيار عائداً إلى منزله، حيث يعتبر اعتقال قاسم سعياً آخر من قبل الاحتلال للتأثير على أنشطة الكتلة الإسلامية في الجامعة.



وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال، الطالب في جامعة بيرزيت والأسير المحرر معتصم زلوم، بعد اقتحام منزله فجر اليوم.



وفي الوقت ذاته، قامت إدارة (فيسبوك) بحذف صفحة الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت، وذلك للمرة الثانية خلال شهرٍ واحد، ويأتي هذا الحذف بعد عددٍ من الأنشطة المميزة التي تقدمها الكتلة الإسلامية لطلبتها، ومن بينها حفل الانطلاقة على تطبيق (زووم) والذي حضره أكثر من 3 آلاف طالب من الجامعة، إحياءً لذكرى انطلاقة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الثالثة والثلاثين.



ويذكر، أن قوات الاحتلال، كثفت في الآونة الأخيرة من اعتقالاتها بحق أبناء الكتلة الإسلامية في جامعات الضفة الغربية، حيث طالت الاعتقالات العديد من كوادر الكتلة ونشطائها، في محاولة للتأثير على نشاطاتها وفعالياتها.