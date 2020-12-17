سلامة معروف: نحن على مشارف زيادة واضحة بأعداد الاصابات بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أكد سلامة معروف، رئيس المكتب الاعلامي الحكومي، أن الأسبوعين المقبلين، هما الأصعب في إطار المعركة مع فيروس (كورونا) المستجد، قائلا: "نحن على مشارف زيادة واضحة في أعداد الإصابات خاصة في فصل الشتاء لما يمثله من تحدٍ كبير بسبب تشابه الانفلونزا العادية مع الفيروس".



وأضاف معروف في تصريحات لإذاعة (صوت الأقصى)، اليوم الخميس: "سيناريو الإغلاق المحدود من المبكر أن نلمس آثاره الطبية وتقديرات وزارة الصحة تؤكد أن هذا الإجراء يحتاج لفترة زمنية لا تقل عن أسبوعين لجني ثمار ونتائج هذه الخطوة".



وأوضح رئيس المكتب الاعلامي الحكومي، أن أخطر ما في الجائحة، هو إما انهيار المنظومة الصحية أو الاقتصاد، لافتا إلى أن العديد من الدول شهدت هذا الأمر، مشيرا في الوقت ذاته أن هناك محاولة للتوازن في قطاع غزة بظروفه الصعبة وتقديم الخدمة الإنسانية للمواطنين دون توقف.