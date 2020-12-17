إصابة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بفيروس (كورونا)

يعكف مكتبه حالياً على تحديد المخالطين المحتملين لإبلاغهم بالأمر.



وكشف مسؤول بالقصر الرئاسي الفرنسي لوكالة (رويترز)، أن ماكرون، ألغى كل رحلاته للخارج، بما في ذلك زيارته التي كانت مقررة إلى لبنان بتاريخ 22 كانون الأول/ ديسمبر الحالي.



وهذه الزيارة، ستكون الثالثة لماكرون إلى لبنان، بعد انفجار مرفأ بيروت في 4 آب/ أغسطس.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الخميس، أن الرئيس إيمانويل ماكرون، سوف يخضع للعزل الصحي، بعد ثبوت إصابته بفيروس (كورونا) المستجد.وقالت الرئاسة في بيانها: "إن ماكرون سوف يستمر في ممارسة مهامه"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك الروسية).بدوره، أوضح قصر الإليزيه في بيان، أن ماكرون سيخضع للحجر الصحي لمدة سبعة أيام، ويمارس عمله عن بعد، فيما