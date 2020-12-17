أبو الريش: لم يُسجل أي خطأ بنتائج الفحوصات المخبرية والأسبوعان المقبلان أشد خطورة

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غزة - دنيا الوطن

أكد الدكتور يوسف أبو الريش، وكيل وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أن المتابعات الميدانية لمرافق الوزارة، تدلل على أن الجميع أمام مشهد كبير من العمل الاستثنائي في مواجهة الجائحة.



وقال أبو الريش، في تصريحات صحفية له، اليوم الخميس: "نتقدم بالشكر والتقدير إلى كافة الطواقم الصحية بمختلف المواقع والمسميات على جهدهم المقدر في تعزيز الخدمات الصحية"، مضيفاً: "بفضل الله لم تتوقف أي خدمة أساسية في وزارة الصحة وكافة المستشفيات، تعمل وتقدم خدماتها على مدار الساعة".



وفي السياق، أكد وكيل وزارة الصحة، بغزة، أنه لم يتم تسجيل أي خطأ في نتائج الفحوصات المخبرية، لافتاً إلى أن ذلك مؤشر على كفاءة العمل والإجراءات المتبعة، منوهاً في الوقت ذاته إلى أنه تم استيعاب كافة الحالات المحولة، رغم الزيادة في الإصابات وارتفاع نسبة الإشغال في أسرة الرعاية المخصصة لفيروس (كورونا).



وقال: "إن الأسبوعين المقبلين فترة أشد خطورة، وهذا يتطلب تكثيف الجهد والاستعداد لتجاوز هذه الفترة الحساسة"، مجدداً التأكد على الدور المجتمعي في تخطي هذه المرحلة، والالتزام بالإجراءات الوقائية الصحية.