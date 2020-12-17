مستوطنون يقتلعون 250 شتلة زيتون في قرية كيسان شرق بيت لحم

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ويذكر، أن المستوطنين، صعدوا من هجمتهم الشرسة بحق أهالي القرية، وآخرها مهاجمة منازل المواطنين ورشقها بالحجارة، والاعتداء على رعاة الأغنام ومهاجمتهم بالكلاب المفترسة أمس.







رام الله - دنيا الوطناقتلع مستوطنون، اليوم الخميس، 250 شتلة زيتون، في قرية كيسان شرق بيت لحم.وأفاد نائب رئيس مجلس قروي كيسان، أحمد غزال، بأن مستوطني (ايبي هناحل) المقامة على أراضي المواطنين، اقتلعوا 250 شتلة زيتون من الأراضي الواقعة غرب القرية، تعود ملكيتها للمواطن أيوب يوسف عبيات، واستولوا عليها، علماً أنه قام بزراعتها قبل نحو أسبوعين، وفق (وفا)