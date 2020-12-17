الداخلية بغزة تؤكد على ضرورة التزام المواطنين بحظر التجوال





وأجرت الأجهزة الشرطية والأمنية الاستعدادات الميدانية اللازمة، وتؤكد الوزارة على أن القطاعات المسموح لها بالحركة خلال حظر التجوال هي: الأجهزة الأمنية والشرطية، ووزارة الصحة، والبلديات، وشركة الكهرباء، وعمال النظافة، والصيدليات.



وشددت الوزارة على أن كل من يخالف قرار حظر التجوال سيتعرض للمساءلة القانونية.



رام الله - دنيا الوطنجددت وزارة الداخلية والأمن الوطني التأكيد على المواطنين بضرورة الالتزام التام بحظر التجوال والإغلاق الكامل الذي يبدأ من الساعة 6:30 مساء اليوم الخميس، ويستمر حتى الساعة 7:00 صباح يوم الأحد؛ حفاظاً على السلامة العامة في ظل انتشار فيروس (كورونا).