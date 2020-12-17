الداخلية بغزة تؤكد على ضرورة التزام المواطنين بحظر التجوال
رام الله - دنيا الوطن
جددت وزارة الداخلية والأمن الوطني التأكيد على المواطنين بضرورة الالتزام التام بحظر التجوال والإغلاق الكامل الذي يبدأ من الساعة 6:30 مساء اليوم الخميس، ويستمر حتى الساعة 7:00 صباح يوم الأحد؛ حفاظاً على السلامة العامة في ظل انتشار فيروس (كورونا).
جددت وزارة الداخلية والأمن الوطني التأكيد على المواطنين بضرورة الالتزام التام بحظر التجوال والإغلاق الكامل الذي يبدأ من الساعة 6:30 مساء اليوم الخميس، ويستمر حتى الساعة 7:00 صباح يوم الأحد؛ حفاظاً على السلامة العامة في ظل انتشار فيروس (كورونا).
وأجرت الأجهزة الشرطية والأمنية الاستعدادات الميدانية اللازمة، وتؤكد الوزارة على أن القطاعات المسموح لها بالحركة خلال حظر التجوال هي: الأجهزة الأمنية والشرطية، ووزارة الصحة، والبلديات، وشركة الكهرباء، وعمال النظافة، والصيدليات.
وشددت الوزارة على أن كل من يخالف قرار حظر التجوال سيتعرض للمساءلة القانونية.
وشددت الوزارة على أن كل من يخالف قرار حظر التجوال سيتعرض للمساءلة القانونية.
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