الاحتلال يعتقل فتاة من القدس المحتلة





واعتقلت قوات الاحتلال، الفتاة أسماء محمد عويس (24 عاماً)، بعد اقتحام منزل ذويها في حي رأس العامود، وتفتيشه والعبث بمحتوياته، وفق (وفا).



ولفتت إلى أن الفتاة عويس، هي شقيقة الأسيـر بكر عويس، المعتقل في زنازين الاحتلال منذ ما يقارب 3 أسابيع.







رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، فتاة من حي رأس العامود ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.