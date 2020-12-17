الاحتلال يعتقل فتاة من القدس المحتلة
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، فتاة من حي رأس العامود ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، فتاة من حي رأس العامود ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.
واعتقلت قوات الاحتلال، الفتاة أسماء محمد عويس (24 عاماً)، بعد اقتحام منزل ذويها في حي رأس العامود، وتفتيشه والعبث بمحتوياته، وفق (وفا).
ولفتت إلى أن الفتاة عويس، هي شقيقة الأسيـر بكر عويس، المعتقل في زنازين الاحتلال منذ ما يقارب 3 أسابيع.
ولفتت إلى أن الفتاة عويس، هي شقيقة الأسيـر بكر عويس، المعتقل في زنازين الاحتلال منذ ما يقارب 3 أسابيع.
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