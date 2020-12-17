الرئيس محمود عباس ينعى المناضلة ميادة بامية





رام الله - دنيا الوطننعى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، المناضلة ميادة بامية، التي انتقلت إلى جوار ربها في السنغال، يوم الأربعاء.وأعرب الرئيس عن تعازيه لعائلة الفقيدة، سائلاً الله عز وجل، أن يتغمدها برحمته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها الصبر والسلوان، وفق الوكالة الرسمية (وفا).والمناضلة بامية، هي سفيرة فلسطين السابقة لدى السنغال والبرازيل، وعضو الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية سابقاً، ومثلت الحركة النسوية الفلسطينية في المحافل الدولية على مدار عقود، كنائب رئيس الفدرالية الديمقراطية الدولية للنساء.