شؤون فلسطينية

الصحة بغزة: تسجيل 12 حالة وفاة و1015 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة بغزة: تسجيل 12 حالة وفاة و1015 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
غزة - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في قطاع غزة، صباح اليوم الخميس، تسجيل 12 حالات وفاة، 1015 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، وتعافي 745 حالة، وذلك بعد إجراء فحص لـ 2474  عينة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي، حول تطورات تفشي فيروس (كورونا) في قطاع غزة، إلى أن إجمالي تراكمي للمصابين، بلغ 31161 إصابة، فيما وصل إجمالي الحالات النشطة 9109  حالة.

وقالت: "وصل إجمالي عدد المتعافين من الفيروس 21820 حالة، وإجمالي الوفيات 232 حالة، وإجمالي الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية في المستشفى 329 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 215 حالة".

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