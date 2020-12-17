بالذكرى 28 لمرج الزهور.. القانوع: الإبعاد شكل ملحمة بمواجهة الغطرسة الإسرائيلية

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رام الله - دنيا الوطن

أكد عبد اللطيف القانوع، الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في الذكرى الثامنة والعشرين لإبعاد مرج الزهور، أن الإبعاد جسد ملحمة الصمود والثبات في مواجهة الغطرسة الإسرائيلية، التي مارسها الاحتلال بحق 415 من قيادات حركتي حماس، والجهاد الإسلامي.



وقال القانوع، في تصريح نشر على موقع الحركة الإلكتروني، اليوم الخميس: "إن المبعدين لم يقبلوا قرار الإبعاد، وواجهوا سياسة الاحتلال على مدار سنة كاملة في مخيم مرج الزهور بالصمود والثبات، وأفشلوا أهداف الاحتلال".



ولفت إلى أن المبعدين، أسقطوا قرار الإبعاد، وكسروا إرادة الاحتلال، وعادوا إلى أوطانهم أحرارًا أعزاء، يقودون مشروع المقاومة، ويضاعفون من جهدهم وجهادهم ضد المحتل الإسرائيلي.



وأضاف القانوع، أن المبعدين حوّلوا محطة الإبعاد إلى جامعةٍ وطنية لصناعة القادة، ودشنوا مسارًا جديدًا لشعبنا في مواجهة الاحتلال وحفظ ثوابته وحماية حقوقه من الضياع.