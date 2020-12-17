انطلاق المرحلة الأولى من حملة التطعيم ضد فيروس (كورونا) في السعودية

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رام الله - دنيا الوطن

انطلقت اليوم، المرحلة الأولى من حملة التطعيم ضد فيروس (كورونا) في السعودية، في مركز تم تجهيزه في العاصمة الرياض، حيث دشن وزير الصحة، توفيق الربيعة، الحملة، بتلقيه أو جرعة من اللقاح.



وقال الربيعة، يوم أمس الأربعاء، إن المملكة، تسلمت شحنتين من لقاحات (كوفيد- 19) يوم الأربعاء، وستبدأ توزيع اللقاح خلال الأيام الثلاثة المقبلة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وكانت سلطات الصحة السعودية، قد سجلت الأسبوع الماضي لقاح (فايزر- بيونتك) المضاد لـ (كوفيد- 19) من أجل استيراده واستخدامه في البلاد.