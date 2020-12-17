منظمة الصحة العالمية: حوالي 31 مليون إصابة بـ (كورونا) بمنطقة الأمريكتين

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رام الله - دنيا الوطن

قالت منظمة الصحة العالمية، أمس الأربعاء، إن منطقة الأمريكتين سجلت قرابة 31 مليون حالة إصابة بفيروس (كورونا) و781 ألف حالة وفاة ذات صلة.



وأوضحت مديرة لمنطقة للأمريكتين كاريسا إتيان أن البرازيل وكولومبيا، أبلغتا عن أكبر عدد من الحالات الجديدة في أمريكا الجنوبية، وفقاً لما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وبحسب موقع (وورلد ميتر) المتخصص بمتابعة مستجدات الجائحة، فإن إجمالي الإصابات بـ (كورونا) في البرازيل، حتى اليوم هو 6985555، أما كولومبيا، فسجلت 1444646 إصابة.