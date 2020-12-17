العثور على جثة شاب من بيت لحم مشنوقاً في مستوطنة (جيلو)

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رام الله - دنيا الوطن

عثر مساء اليوم الأربعاء، على جثة شاب من بيت لحم، مشنوقاً في أحد المباني داخل مستوطنة (جيلو) جنوب القدس المحتلة.



وأفادت مصادر محلية، بأنه عثر على جثمان الشاب عبد الفتاح محمد عبيات (37 عاماً) من بلدة هندازة قضاء بيت لحم، مشنوقاً بحبل على رقبته، وعلى جسده كدمات، وآثار جروح.



وفي توضيح لها، اتهمت عائلة الشاب عبيات، مجموعة من المستوطنين بالاعتداء عليه، أثناء عمله في مستوطنة (جيلو)، وشددت العائلة على أن عبد الفتاح ليس لديه أي مشاكل، وأنه شهيد لقمة العيش.



ويشار إلى أن معظم سكان مستوطنة (جيلو) من المستوطنين الحريديم القادمين من كندا واستراليا وروسيا.



وأقيمت المستوطنة على مساحة واسعة من أراضي الضفة، بهدف محاصرة القدس المحتلة من الجهة الجنوبية، وقطع أي تواصل فلسطيني في المنطقة.



وتشهد المستوطنة، التي تجاوز عدد سكانها 50 ألف مستوطن، حركة بناء كبيرة لا تتوقف فمنذ العام 2016 تم المصادقة على 29 عملية توسعة، وكان أكبر هذه المخططات التوسعية ما صودق عليه عام (2016)، بتوسيعها جنوبًا، باتجاه وادي كريمزان، بالتوازي مع تجديد أعمال تشييد مقطع من جدار الفصل العنصري على الجانب الآخر من الوادي.