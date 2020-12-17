لجنة الطوارئ العليا بغزة: تسجيل 532 إصابة جديدة بـ (كورونا) خلال 24 ساعة

رابط مختصر:

غزة - دنيا الوطن

أعلنت لجنة الطوارئ العليا في محافظة غزة، صباح اليوم الخميس، تسجيل 532 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، بين المواطنين الفلسطينيين، وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية.



يشار إلى أن قطاع غزة سجل، أمس الأربعاء، أكثر من 1000 إصابة بفيروس (كورونا) المستجد، في يوم واحد، وهذه المرة الأولى التي يسجل بها هذا الرقم في القطاع منذ بداية تفشي الوباء في آب/ أغسطس الماضي.



وقالت وزارة الصحة بغزة: إنه تم تسجيل 258 إصابة جديدة في الدورة الثانية ليوم الأربعاء، ليكون عدد الإصابات الكلي لهذا اليوم 1015 إصابة بعد فحص 2474 عينة بمعدل إصابة 41%.