دولي

(كورونا) في العالم: مليون و655 ألف وفاة و74 مليونا و536 ألف إصابة

(كورونا) في العالم: مليون و655 ألف وفاة و74 مليونا و536 ألف إصابة
رام الله - دنيا الوطن
بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة (كورونا)، حتى صباح اليوم الخميس، أن عدد الوفيات جراء الفيروس بلغ مليون و655 ألف و282 وفاة، فيما ارتفعت حصيلة المصابين إلى 74 مليونا و536 ألف إصابة، تعافى منهم ما يزيد عن 52 مليونا و373 ألف مريض.

وتواصل جائحة (كورونا) تفشيها في 218 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الأربعاء، زيادة ملموسة مقارنة باليوم الذي سبقه، في عدد الاصابات الجديدة المكتشفة، وكذلك في عدد الوفيات، وسجلت نحو 717 ألف إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 13,498 حالة وفاة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الأربعاء أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، أميركا التي عادت لتسجل رقما قياسيا بواقع (3,538 وفاة)، والبرازيل (968 وفاة)، والمكسيك (801 وفاة)، وألمانيا (749 وفاة)، وإيطاليا (680 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أميركا (248,686 إصابة)، والبرازيل (68,437 إصابة)، ومن دول الشرق الأوسط، تركيا التي تعاني من سرعة انتشار الفيروس، وسجلت (29,718 إصابة)، وألمانيا (28,969 إصابة)، وروسيا (26,509 إصابات).

ولا تزال أميركا تتصدر دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات اجمالي، وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الخميس الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (314,629 وفاة)، والبرازيل (183,822 وفاة)، والهند (144,487 وفاة)، والمكسيك (115,769 وفاة)، وإيطاليا (66,537 وفاة).

فيما بينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات، هي: أميركا (17,394,314 إصابة)، والهند (9,951,072 إصابة)، والبرازيل (7,042,695 إصابة)، وروسيا (2,734,454 إصابة)، وفرنسا (2,409,062 إصابة).

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