دولي

تركيا تُسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بـ (كورونا) منذ بدء الجائحة

تركيا تُسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بـ (كورونا) منذ بدء الجائحة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات الصحية التركية، أمس الأربعاء، تسجيل 240 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، وهي أعلى حصيلة وفيات يومية منذ بدء الجائحة.

ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس في عموم البلاد إلى 17121، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

كما رصدت وزارة الصحة 29718 إصابة جديدة بالفيروس في الـ 24 ساعة الأخيرة، فيما أظهرت البيانات أن إجمالي الإصابات بلغ أكثر من مليون و928 ألف إصابة.

يذكر، أن الحكومة كانت فرضت حظر تجول خلال أيام الأسبوع، فضلاً عن إغلاق كامل في نهاية الأسبوع للحد من التفشي.

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