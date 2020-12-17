دولي

أمريكا تُسجل أعلى حصيلة لوفيات (كورونا) اليومية

أمريكا تُسجل أعلى حصيلة لوفيات (كورونا) اليومية
رام الله - دنيا الوطن
سجّلت الولايات المتّحدة الأمريكية، وفاة أكثر من 3700 شخص، وإصابة أكثر من 250 ألفاً آخرين بفيروس (كورونا) المستجدّ خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية للإصابات والوفيات، هي الأعلى على الإطلاق في هذا البلد، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات الجامعة، التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة (كوفيد- 19) أنّه بين الساعة 20,30 من مساء الثلاثاء والساعة 20,30 من مساء امس الأربعاء (01,30 ت غ الخميس) سجّلت الولايات المتحدة 3784 وفاة ناجمة عن الوباء، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وهذه هي المرة الثالثة، خلال هذا الأسبوع، التي تتجاوز فيها حصيلة الوفيات اليومية بـ (كوفيد- 19) في الولايات المتحدة عتبة الـ 3000 حالة وفاة.

ومنذ أسبوعين لا تنفكّ أعداد الإصابات اليومية الجديدة بالوباء تحطم أرقاماً قياسية في الولايات المتّحدة، كما يُواصل عدد مرضى (كوفيد- 19) الذين يتمّ إدخالهم إلى المستشفيات بالارتفاع، وهناك حاليًا أكثر من 113 ألف مريض بـ (كوفيد- 19) في المستشفيات، بحسب بيانات تحدّثها باستمرار وزارة الصحة الأميركية.

وكانت السلطات الصحّية، تتوقّع هذه الزيادة بعد التنقّلات التي قام بها ملايين الأميركيّين قبل أسبوعين للاحتفال بعيد الشكر، على الرّغم من الدّعوات التي وُجّهت إليهم لملازمة منازلهم.

وإذا كان الوضع الوبائي يتحسّن في الغرب الأوسط، حيث تنخفض أعداد الإصابات اليومية الجديدة وأعداد الحالات الاستشفائية، فإنّ الوباء يتفشّى بوتيرة متسارعة في غرب البلاد وشمالها الشرقي، وفق "كوفيد تراكينغ بروجكت" الذي يتتبّع يومياً البيانات عبر البلاد.

وأصيب أكثر من 16.9 مليون شخص بفيروس (كورونا) المستجدّ في الولايات المتحدة منذ بدء تفشّي الوباء، لكنّ الحصيلة الفعلية قد تكون أكبر بسبب عدم إجراء فحوص على نطاق واسع في المرحلة الأولى.

لقاح (كورونا)

وبدأت الولايات المتحدة الاثنين حملة تلقيح واسعة النطاق ترمي في مرحلة أولى إلى تلقيح 20 مليون شخص خلال كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

وهذه الحملة التي ستكون الأكبر من نوعها في تاريخ الولايات المتّحدة تستهدف في مرحلتها الأولى تحصين مقدّمي الرّعاية الصحية، الأكثر تعرّضاً لخطر الإصابة بالفيروس، وعددهم حوالى 21 مليون شخص، ونزلاء دور رعاية المسنّين، وعددهم حوالى ثلاثة ملايين شخص.

وتهدف الحملة إلى تطعيم مئة مليون شخص بحلول الربيع وكلّ سكّان الولايات المتّحدة بحلول الصيف، لكنّ الأمور ستعتمد كثيراً على ثقة الأميركيين باللقاح.

ووفقاً لخبراء الأوبئة لا بدّ من تطعيم أكثر من 70% من الناس لوقف تفشّي الوباء.

والأربعاء أعلن البيت الأبيض، أنّ نائب الرئيس مايك بنس وزوجته كارين "سيتلقّيان الجمعة اللّقاح المضادّ لـ (كوفيد- 19) أمام الملأ، لتعزيز ثقة الأميركيين باللقاح، والتأكيد على سلامته وفعاليّته".

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