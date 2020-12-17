محافظة قلقيلية: وفاة مواطن متأثراً بإصابته بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت محافظة قلقيلية، صباح اليوم الخميس، وفاة مواطن من بلدية باقة الحطب، متأثراً بإصابته بفيروس (كورونا) المستجد، في مستشفى الشهيد عمر القاسم.



وأشارت المحافظة في تقريرها اليومي، حول تطور الحالة الوبائية، نشر على صفحتها الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، إلى أنه بوفاة المواطن، ارتفع عدد الوفيات المتأثرة بفيروس (كورونا) بالمحافظة إلى 40 حالة.