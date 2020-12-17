الخميس: استمرار تأثر فلسطين بالمنخفض الجوي وأمطار مصحوبة بعواصف رعدية





2- شدة سرعة الرياح.









4- تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب والغيوم الملامسة.



درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي



المدينـة



اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 14-8 16-9 16-9 بيت لحم 14-8 16-9 16-9 رام الله والبيرة 13-7 15-8 15-8 طولكرم 18-11 20-12 20-12 نابلس 15-9 17-10 17-10 قلقيلية 18-11 20-12 20-12 جنين 19-10 21-11 21-11 سلفيت 14-8 16-9 16-9 طوباس 20-10 22-11 22-11 روابي 15-10 17-10 17-10 الخليل 13-7 15-8 15-8 غزه 19-12 21-13 21-13 أريحا 23-14 25-15 25-15 خانيونس 19-12 21-13 21-13 الأغوار الشمالية 21-12 23-13 23-13 رفح 18-11 20-12 20-12 3- خطر التزحلق على الطرقات.4- تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب والغيوم الملامسة.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

رام الله - دنيا الوطنيستمر تأثر الأراضي الفلسطينية، اليوم الخميس، بالمنخفض الجوي؛ لذا يستمر الجو غائماً إلى غائم جزئي وبارداً، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق، وقد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.هذه الليلة: يكون الجو بارداً في معظم المناطق، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.الجمعة 2020/12/18: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً خاصة فوق المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق في ساعات الصباح الباكر وتميل الأجواء إلى الاستقرار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.السبت 2020/12/19: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً نسبياً فوق المناطق الجبلية، معتدلاً في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.الأحد 2020/12/20: يكون الجو صافياً بوجه عام وبارداً نسبياً فوق المناطق الجبلية، معتدلاً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الإخوة المواطنين أيام تأثر البلاد بالمنخفض الجوي من خطر :1- تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة.